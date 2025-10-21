VIDEO: ¡Hay prioridades! Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante sesión en Diputados

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo , volvió a ser protagonista de la polémica luego de ser sorprendido jugando pádel durante una sesión virtual.

Se trataba de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, donde se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas Nacionales .

El diputado Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante sesión de la Comisión de Presupuesto [VIDEO] “Está jugando pádel, ni sabe qué está votando”, le dijo el diputado del PRI, Mario Zamora.

Blanco captado en plena sesión y se vuelve viral

En un video difundido en redes sociales, se observa el momento en que Blanco Bravo abre su cámara tras la petición de que emita su voto, mostrando claramente que se encontraba en una cancha con raqueta en mano; sin embargo, él pidió que le contabilizaran su asistencia.

“Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, se le escucha decir al también exfutbolista del América.

La diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión, le solicita que emita su voto, pero Blanco no responde y segundos después se desconecta de la sesión.

Entre risas, el diputado Mario Zamora (PRI) comentó: “¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando!”. A su vez, la panista Patricia Jiménez ironizó al señalar: “Anda acosando mujeres”, en referencia a las denuncias que enfrenta el legislador por presunto acoso.

🗳📌 CACHAN A CUAUHTÉMOC BLANCO JUGANDO PÁDEL 🎾 DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



Pues sí, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena), volvió a dar nota... pero no por su trabajo legislativo.



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas… pic.twitter.com/Hz6mEDWOOQ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 20, 2025

Monreal desaprueba acción de Cuauhtémoc Blanco

Tras el incidente, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal , fue cuestionado sobre el comportamiento de Blanco. En entrevista, reconoció que el hecho “no deja un buen sabor de boca” y consideró que los órganos administrativos de la Cámara deberán determinar si hay lugar a alguna sanción.

“Cada vez que una persona incumple con su responsabilidad legislativa, no me deja un buen sabor. Hay que cumplir con el deber de asistir a las reuniones y participar activamente”, señaló Monreal.

El senador recordó que existen sanciones económicas y administrativas para los legisladores faltistas, aunque no precisó si se aplicarán en este caso.

Reacciones y críticas en redes

El video rápidamente se volvió viral, generando una ola de críticas y burlas hacia el exseleccionado nacional , quien ha sido cuestionado en varias ocasiones por su desempeño como servidor público.

Usuarios en redes sociales lo acusaron de “faltar al respeto” al Congreso y de “priorizar el pádel sobre su labor legislativa”, mientras otros ironizaron sobre su doble vida entre la política y el deporte.

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no ha emitido una postura oficial sobre el incidente, aunque las imágenes han reavivado el debate sobre la disciplina y responsabilidad de los diputados durante las sesiones remotas.

