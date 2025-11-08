Muere delincuente tras enfrentamiento con agentes de la Fiscalía de Michoacán

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) fueron atacados a balazos; los agentes respondieron y abatieron a un agresor, en el municipio de Zamora.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron durante la madrugada de este sábado, cuando el personal de la institución arribó a un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Doblado, en la colonia Nueva España.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los agentes acudieron en el inmueble para ejecutar una orden de cateo, momento en el que fueron recibidos con disparos provenientes del interior. Ante la agresión, los elementos respondieron al ataque, lo que derivó en la muerte del presunto agresor.

En el sitio, los peritos aseguraron un arma de fuego y varios envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina.

El cuerpo del atacante, que hasta el momento permanece sin identificar, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.