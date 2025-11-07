Autoridades detienen a los elementos involucrados en el abuso policial contra Erick Omar en CDMX

El caso de Erick Omar generó conmoción en la CDMX tras la difusión de un video que muestra cómo tres elementos del sector Consulado de la SSC sometieron con violencia al joven de 21 años en la colonia Zona Centro, el 4 de noviembre de 2025. Las imágenes revelan golpes y abuso de fuerza antes de subirlo a una patrulla del sector Congreso, marcando el inicio de una tragedia que evidenció los riesgos de la brutalidad policial.

Testigos y familiares describieron a Erick como un joven tranquilo y sostienen que no existía motivo para una detención tan agresiva. La grabación, difundida en redes sociales, se convirtió en pieza clave para exigir rendición de cuentas y visibilizar la necesidad de grabar intervenciones policiales como mecanismo de protección ciudadana.

#MientrasDormía | Detienen, golpean y m4tan a Erick Omar; su familia lo buscó por 24 horas



Una indignante denuncia de presunto abuso policial sacude a @A_VCarranza. Erick Omar, de 21 años, fue detenido en la calle Soledad por policías del sector Congreso y, dos días después, su… pic.twitter.com/a2UdbOQHRh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025

Horas de incertidumbre y búsqueda familiar

Tras el arresto, la familia perdió contacto con el joven. Durante más de 24 horas, recorrieron agencias, hospitales y comandancias sin obtener información. La desesperación llevó a su tía Itzel Hernández a denunciar públicamente la desaparición y pedir apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Ante la falta de protocolos efectivos de notificación tras detenciones irregulares, expertos recomiendan a los ciudadanos contactar de inmediato a la CDHCM o la línea 55 5265 9100 en casos similares, para garantizar el registro oficial y la pronta localización de personas.

El hallazgo que confirmó lo peor

Dos días después, el cuerpo de Erick Omar fue encontrado en la colonia 10 de Mayo, con múltiples signos de violencia. La noticia estremeció a vecinos y encendió protestas en la alcaldía Venustiano Carranza. La familia exigió una necropsia independiente y la intervención directa de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El traslado y la aparición del cuerpo en otro punto de la ciudad abren interrogantes sobre la actuación de los agentes involucrados. Organismos de derechos humanos insisten en que estos casos deben investigarse bajo el protocolo de homicidio doloso, preservando cada evidencia desde el primer momento.

Policías detenidos y mando cesado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reaccionó con rapidez. En menos de 72 horas, identificó a los tres oficiales mediante videovigilancia y los puso a disposición del Ministerio Público. Además, el director del sector fue cesado por omisión en la supervisión del operativo.

🚨 ¡Rápida acción! En solo 3 días, la @SSC_CDMX detuvo a los policías involucrados en la detención que terminó con la vida de un joven de 21 años en la alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) pic.twitter.com/up3bwNnAZH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 7, 2025

La SSC abrió una investigación interna para sancionar a todos los implicados. También recordó que cualquier ciudadano puede denunciar abusos a través del número 55 5242 5100 o mediante la app institucional.

Este incidente provocó que analistas en seguridad y colectivos civiles pidieran fortalecer la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y crear auditorías externas para casos de abuso.

