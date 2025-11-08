Autoridades aseguran cerca de media tonelada de metanfetamina durante cateos en Sonora

Autoridades federales y estatales lograron un importante aseguramiento de droga en Sonora, tras un cateo en la colonia Altar de San Luis Río Colorado. El operativo, realizado el pasado viernes 7 de noviembre de 2025, permitió descubrir 481.5 kilogramos de metanfetamina, conocida como “cristal”, empaquetada en decenas de bultos listos para su transporte.

El hallazgo ocurrió durante una investigación por homicidio, pero el resultado superó las expectativas al revelar una operación de tráfico de drogas de gran escala. Este golpe representa una de las incautaciones más significativas del año en el estado, reforzando los esfuerzos por reducir la violencia y el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

Detalles del aseguramiento y tipo de droga

Durante el cateo, las fuerzas de seguridad localizaron 44 paquetes grandes que sumaron 445.9 kilos y 58 bolsas menores con 36.6 kilos adicionales de metanfetamina. También se confiscó un automóvil Mazda 6 y un casquillo percutido de calibre 9 mm, posiblemente relacionado con un homicidio reciente.

La metanfetamina es una droga sintética altamente adictiva que afecta el sistema nervioso y puede causar daño cerebral, ansiedad extrema y comportamientos violentos. Su decomiso no solo frena la distribución ilegal, sino que evita miles de posibles adicciones en la región.

¿Cómo surgió el cateo?

El cateo surgió como parte de una investigación por el homicidio de Miguel Ángel “N”, ocurrido el pasado 6 de noviembre. Aunque el objetivo inicial era localizar evidencias del crimen, el hallazgo de los paquetes de “cristal” amplió la carpeta a delitos contra la salud.

Casos como este revelan el vínculo entre homicidios y narcotráfico en Sonora, donde las pugnas entre grupos criminales derivan en violencia. Las autoridades destacaron que investigaciones basadas en inteligencia pueden desarticular redes completas y no solo delitos aislados.

