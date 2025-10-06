Desaparece sacerdote en Guerrero; diócesis exige búsqueda inmediata

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas así como la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa difundieron la desaparición de un sacerdote en Azcala, Guerrero el pasado 4 de octubre.

Las autoridades indicaron que fue visto por última vez en la región Norte del estado, por lo que se emitió una ficha de búsqueda para encontrar al padre Bertoldo Pantaleón Estrada.

De acuerdo con la ficha, el sacerdote de 58 años de edad vestía una guayabera azul rey con franjas blancas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches.

¿Qué dijo la diócesis sobre la desaparición del sacerdote?

Después de que se reportó que el líder religioso no había sido localizado la diócesis emitió un comunicado en el que pidió oraciones a lo feligreses y a las autoridades actuar para que sea localizado pronto: “Ante los acontecimientos que recientemente he tenido noticia sobre la desaparición de la persona de nuestro hermano sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco en funciones de la Parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Gro., les pido la caridad de rezar por su pronta localización”

Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien, por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todo el presbiterio evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad -, agregó.

¿Dónde debe difundirse información sobre el sacerdote desaparecido?

Cabe señalar que el sacerdote Bertoldo Pantaleón es encargado de la parroquia San Cristóbal de la comunidad Mezcala del municipio de Eduardo Neri; Guerrero actualmente atraviesa por una crisis de inseguridad que ha alcanzado a varios sectores de la población.

En la ficha de búsqueda se pidió a las personas aportar información que lleve a dar con su paradero y para ello se puso a disposición el número 7471160103.