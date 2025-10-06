“El Chino”, presunto asesino de un jefe de policía en CDMX, es ingresado a penal de Chalco

Misael “N”, también conocido como “El Chino” es investigado por su participación en el asesinato de José Jacinto Ponce , jefe de policía del sector de Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Luego de su detención, el joven fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el Estado de México.

Según las investigaciones de la Fiscalía del Edomex, “El Chino” fue el conductor del vehículo con el que interceptaron al jefe de policía para el presunto asalto que terminó en asesinato; por lo pronto, las autoridades siguen con las diligencias correspondientes para ubicar y detener al segundo implicado, quien habría disparado el arma.

Aseguran el vehículo que conducía “El Chino”

Durante la detención de Misael “N”, los agentes de seguridad también incautaron la motocicleta en la que iban y un arma de fuego. Por lo pronto, el presunto asesino seguirá detenido en el penal de Chalco , en donde se determinará su situación jurídica.

Detenido.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Misael “N”, alias “El “Chino” y/o “El Negro”, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de un mando de la… pic.twitter.com/7U9RTTgnC3 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 6, 2025

¿Cómo ocurrió el ataque donde asesinaron al jefe de policía?

José Jaciento Ponce se encontraba en su día de descanso y había salido de una tienda departamental acompañado de su esposa, cuando los asesinos lo interceptaron para robarles el vehículo en el que iban.

Según la investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el oficial habría puesto resistencia durante el asalto y los criminales le dispararon, provocando su muerte, además de que hirieron de gravedad a su esposa que lo acompañaba.

El secretario de la SSC ; Vázquez Camacho, informó que la mujer lesionada cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica para su pronta recuperación, mientras que siguen investigando para encontrar al segundo implicado.

En redes sociales comenzó a circular el video del momento exacto en el que los ladrones disparan directamente contra el jefe de policía, provocando una muerte casi instantánea.