Detienen a “Don José", líder de célula dedicada al tráfico de personas

José Luis “N”, alias “Don José", uno de los líderes de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas , fue detenido tras un operativo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, mencionó que José Luis “N” está entre las seis personas detenidas luego de una operación encabezada por la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

🚨#AlertaADN#OGH | Detuvieron a José "N", alias "Don José", presunto líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas en Durango, junto con cinco cómplices https://t.co/8HwYwMuEwu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue la detención de “Don José"?

“Don José" fue detenido tras cinco órdenes de cateo después del desarrollo de líneas de investigación relacionadas con el secuestro y tráfico de personas. En el municipio de Durango se ubicaron inmuebles que eran usados para estas actividades.

Se obtuvieron datos de prueba necesarios que fueron entregados a un juez de control, quien liberó órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria. En total se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.

Los hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.

Cabrera Sarabia, facción de La Mayiza

José Luis es jefe de una célula de los Cabrera Sarabia, de la facción de La Mayiza . Dicho grupo criminal opera en Durango, Chihuahua y Zacatecas. La célula, cuya actividad principal era el cultivo de marihuana, resurgió después de la disputa entre Los Chapitos y ahora se les vincula con secuestros y tráfico de personas.

Caso Lagos de Moreno: Fiscalía confirma que celulares fueron abandonados en la escena del crimen cuando ya estaba asegurada [VIDEO] Los celulares localizados en la finca asegurada en Lagos de Moreno pertenecen a los jóvenes desaparecidos, pero fueron abandonados despúes recientemente dentro de la misma.

Inseguridad en Durango

Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmó en conferencia de prensa que Durango se mantiene como una de las entidades con menos incidencia delictiva.

Durango se encuentra entre el segundo y tercer lugar nacional con menos homicidios dolosos . Entre septiembre y abril de 2025 se registró una tendencia a la baja desde el inicio de la actual administración.