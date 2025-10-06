Detienen a “Don José", líder de célula dedicada al tráfico de personas
José Luis “N” es jefe de una célula del grupo criminal Cabrera Sarabia de la facción de La Mayiza; fue detenido junto a cinco cómplices en Durango.
José Luis “N”, alias “Don José", uno de los líderes de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas , fue detenido tras un operativo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, mencionó que José Luis “N” está entre las seis personas detenidas luego de una operación encabezada por la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR).
🚨#AlertaADN#OGH | Detuvieron a José "N", alias "Don José", presunto líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas en Durango, junto con cinco cómplices https://t.co/8HwYwMuEwu— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 6, 2025
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Cómo fue la detención de “Don José"?
“Don José" fue detenido tras cinco órdenes de cateo después del desarrollo de líneas de investigación relacionadas con el secuestro y tráfico de personas. En el municipio de Durango se ubicaron inmuebles que eran usados para estas actividades.
Se obtuvieron datos de prueba necesarios que fueron entregados a un juez de control, quien liberó órdenes de cateo en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria. En total se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.
Los hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.
EUA vs líder de "Los Chapitos": Ofrecen 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán
ICE compartió la fotografía y el número de contacto para quienes quieran aportar información de forma anónima que lleve a su captura.
Cabrera Sarabia, facción de La Mayiza
José Luis es jefe de una célula de los Cabrera Sarabia, de la facción de La Mayiza . Dicho grupo criminal opera en Durango, Chihuahua y Zacatecas. La célula, cuya actividad principal era el cultivo de marihuana, resurgió después de la disputa entre Los Chapitos y ahora se les vincula con secuestros y tráfico de personas.
Caso Lagos de Moreno: Fiscalía confirma que celulares fueron abandonados en la escena del crimen cuando ya estaba asegurada
Inseguridad en Durango
Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmó en conferencia de prensa que Durango se mantiene como una de las entidades con menos incidencia delictiva.
Durango se encuentra entre el segundo y tercer lugar nacional con menos homicidios dolosos . Entre septiembre y abril de 2025 se registró una tendencia a la baja desde el inicio de la actual administración.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.