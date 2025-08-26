Los resultados de la Operación Frontera Norte tras meses de trabajo
Hasta ahora, la Operación Frontera Norte ha dejado más de 6 mil personas detenidas en los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
La Operación Frontera Norte comenzó el 5 de febrero del 2025, como una estrategia establecida por el Gabinete de Seguridad; luego de seis meses de acción, las autoridades han informado los resultados que han logrado en las entidades correspondientes.
Recordemos que este operativo consiste en una estrategia apegada al Estado de derecho, con respeto a los derechos humanos, con acciones en conjunto entre las Fiscalías Generales de las entidades, el Ejército, la Guardia Nacional y otras dependencias.
Los resultados de la Operación Frontera Norte al corte de agosto 2025
Es así que, considerando todos los trabajos en los estados correspondientes, los resultados informados por el Gabinete de Seguridad señalan que se ha logrado:
- Detención de 6,680 personas
- Aseguramiento de 5,189 armas de fuego
- Aseguramiento de 900,682 cartuchos de diversos calibres
- Aseguramiento de 24,714 cargadores
- Aseguramiento de 62,616.97 kg de droga
- Aseguramiento de 341.89 kg de fentanilo
- Aseguramiento de 4,552 vehículos
- Aseguramiento de 815 inmuebles
Acciones destacadas de la Operación Frontera Norte en cada estado
En cada uno de los estados hubo acciones que destacó el Gabinete de Seguridad, como lo son:
- Baja California: En Tijuana detuvieron a dos personas, con dos armas de fuego y tres cartuchos
- Chihuahua: En Aldama aseguraron tres armas largas, cuatro cargadores, 657 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo
- Sinaloa: En Concordia se localizó e inhabilito un campamento, asegurando un arma larga, un lanzagranadas, 49 cargadores y 2,100 cartuchos. En Culiacán aseguraron un área de concentracón para fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 1,520 litros de sustancias para elaborar metanfetamina y se estima que la afectación económica al crimen organizado es de 31 millones de pesos
- Sonora: En Agua Prieta se detuvieron a dos personas, asegurando armas largas, 20 cargadores, 459 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, dos cascos y un vehículo con reporte de robo
- Tamaulipas: En San Fernando se aseguraron tres armas largas, 87 cargados, 690 cartuchos y un vehículo.
