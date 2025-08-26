Los resultados de la Operación Frontera Norte tras meses de trabajo

La Operación Frontera Norte comenzó el 5 de febrero del 2025, como una estrategia establecida por el Gabinete de Seguridad; luego de seis meses de acción, las autoridades han informado los resultados que han logrado en las entidades correspondientes.

Recordemos que este operativo consiste en una estrategia apegada al Estado de derecho, con respeto a los derechos humanos, con acciones en conjunto entre las Fiscalías Generales de las entidades, el Ejército, la Guardia Nacional y otras dependencias.

Los resultados de la Operación Frontera Norte al corte de agosto 2025

Es así que, considerando todos los trabajos en los estados correspondientes, los resultados informados por el Gabinete de Seguridad señalan que se ha logrado:



Detención de 6,680 personas

Aseguramiento de 5,189 armas de fuego

Aseguramiento de 900,682 cartuchos de diversos calibres

Aseguramiento de 24,714 cargadores

Aseguramiento de 62,616.97 kg de droga

Aseguramiento de 341.89 kg de fentanilo

Aseguramiento de 4,552 vehículos

Aseguramiento de 815 inmuebles

Acciones destacadas de la Operación Frontera Norte en cada estado

En cada uno de los estados hubo acciones que destacó el Gabinete de Seguridad, como lo son:



Baja California : En Tijuana detuvieron a dos personas, con dos armas de fuego y tres cartuchos

: En Tijuana detuvieron a dos personas, con dos armas de fuego y tres cartuchos Chihuahua : En Aldama aseguraron tres armas largas, cuatro cargadores, 657 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo

: En Aldama aseguraron tres armas largas, cuatro cargadores, 657 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo Sinaloa : En Concordia se localizó e inhabilito un campamento, asegurando un arma larga, un lanzagranadas, 49 cargadores y 2,100 cartuchos. En Culiacán

: En Concordia se localizó e inhabilito un campamento, asegurando un arma larga, un lanzagranadas, 49 cargadores y 2,100 cartuchos. En Sonora : En Agua Prieta

: En Tamaulipas: En San Fernando se aseguraron tres armas largas, 87 cargados, 690 cartuchos y un vehículo.

