inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Nota

Muere estudiante en secundaria de Santa Martha Acatitla; desalojan las instalaciones

Autoridades reportan el desalojo de una secundaria en la colonia Santa Martha Acatitla, tras el fallecimiento de un estudiante dentro del plantel.

muere estudiante en Santa Martha Acatitla.jpg
Karen Ortega
Actualizado el 15 octubre 2025 12:43hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Durante la mañana de este miércoles 15 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX reportaron el desalojo de una secundaria ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, tras reportarse la lamentable muerte de un estudiante, dentro de las instalaciones.

De inmediato, se llevó a cabo el desalojo de las instalaciones, por lo que hubo un gran movimiento de alumnos y profesores para desocupar el lugar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la secundaria de Santa Martha Acatitla?

De acuerdo con los primeros reportes de los elementos de la SSC CDMX, los hechos ocurrieron en la escuela Secundaria Técnica No. 70 “Esteban Baca Calderón”, ubicada en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX.

A través de un comunicado, las autoridades capitalinas confirmaron que un estudiante de 14 años de edad que perdió la vida debido a una cardiopatía. Al parecer, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:10 de la mañana.

La directora del plantel informó que el alumno se desvaneció mientras se encontraba en clase.

Suspenden clases en la Secundaria Técnica No. 70 tras la muerte de un menor

Tras lo ocurrido, las autoridades del plantel procedieron a desalojar las instalaciones y suspender las clases, a fin de permitir que los servicios de emergencia y las autoridades realizaran su labor.

Fue el Ministerio Público quien se contactó con la madre del menor para darle la lamentable noticia. Asimismo, se dio aviso del deceso a las autoridades del plantel para comenzar con los trámites correspondientes.

SEP expresa sus condolencias a los padres del menor

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) confirmó la muerte del menor y expresó sus condolencias a los padres de familia que perdieron a su hijo esta mañana. La SEP confirmó que tras el desvanecimiento del menor, la directora del plantel activó el protocolo correspondiente y solicitó atención médica de emergencia, así como la intervención de la SSC de la CDMX.

La SEP confirmó que los padres de familia señalaron que su hijo presentaba antecedentes de un padecimiento cardíaco. Asimismo, la AEFCM reiteró su solidaridad con la familia del menor e informo que las actividades escolares quedaron suspendidas por el día de hoy.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Tania Itzel Vargas

tania.vargas@tvazteca.com.mx