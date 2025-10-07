Ocultarán investigación del accidente de pipa en Iztapalapa por 3 años

Tras casi un mes del accidente de una pipa en Iztapalapa a que dejó decenas de muertos y varios heridos, las autoridades de la capital del país en voz de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dieron a conocer que la información de la carpeta de investigación sobre lo que ocurrió aquel miércoles 10 de septiembre de 2025 será reservada durante 3 años.

Bertha Alcalde Luján , titular de la FGJCDMX, explicó que el acceso a la información del accidente de la pipa en Iztapalapa se encuentra restringido conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que los registros a las investigaciones son reservadas y sólo pueden tener acceso las víctimas y los imputados.

Se dará a conocer más información del caso de la pipa en Iztapalapa

A través de un comunicado la FGJCDMX explicó que “los registros de cualquier carpeta de investigación son de carácter reservado conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”.

Aunado a esto confirmó que el próximo 10 de octubre, fecha en la que se cumple un mes de la explosión de gas de una pipa en Iztapalapa, se dará a conocer más información sobre el caso en el cual la misma FGJ ha declarado que las causas de que el vehículo volcara a la altura del Puente de la Concordia fue el exceso de velocidad en la que transitaba el conductor que ya falleció.

Saldo de la explosión de pipa en Iztapalapa

Según datos de la Secretaría de Salud de Pública de la CDMX, son 31 personas las que han fallecido tras el accidente de la pipa y 12 más permanecen hospitalizadas.

