inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Nota

Detienen a Nazario “N”, presunto operador del CJNG en Jalisco y Puebla

La captura se realizó en la colonia Jardines del Bosque, asimismo se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos.

Nazario N
@OHarfuch
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Majo Santillán González

En un operativo conjunto realizado en Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y efectivos del Ejército Mexicano lograron la detención de tres personas, entre ellas Nazario “N”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acciones se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Bosque.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

De acuerdo con Omar García Harfuch, Nazario “N” es señalado como responsable de diversas actividades ilícitas, incluyendo extorsiones y la venta de droga en Jalisco y Puebla. Durante la operación también se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones en curso.

  • Dos armas cortas
  • 10 cargadores
  • 186 cartuchos útiles de distintos calibres
  • Un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina
  • Diversos dispositivos móviles
  • Cinco vehículos, uno de ellos blindado

Asimismo el secretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) destacó que estas acciones se realizan en coordinación para combatir a los grupos criminales y fortalecer la seguridad en la región, manteniendo el compromiso de garantizar la tranquilidad a la ciudadanía.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Omar García Harfuch
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!