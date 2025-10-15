Detienen a Nazario “N”, presunto operador del CJNG en Jalisco y Puebla

En un operativo conjunto realizado en Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y efectivos del Ejército Mexicano lograron la detención de tres personas, entre ellas Nazario “N”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las acciones se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Bosque.

De acuerdo con Omar García Harfuch, Nazario “N” es señalado como responsable de diversas actividades ilícitas, incluyendo extorsiones y la venta de droga en Jalisco y Puebla. Durante la operación también se aseguraron armas de fuego, droga y vehículos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones en curso.



Dos armas cortas

10 cargadores

186 cartuchos útiles de distintos calibres

Un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina

Diversos dispositivos móviles

Cinco vehículos, uno de ellos blindado

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025

Asimismo el secretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) destacó que estas acciones se realizan en coordinación para combatir a los grupos criminales y fortalecer la seguridad en la región, manteniendo el compromiso de garantizar la tranquilidad a la ciudadanía.

