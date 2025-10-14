Asesinan a Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima; Fiscalía investiga el crimen

Este martes 14 de octubre fue asesinada Gabriela Mejía Martínez , conocida como Gaby Mejía, mientras viajaba en una camioneta junto a su hermano en calles del municipio de Cuauhtémoc, Colima.

De acuerdo con reportes locales, la exalcaldesa fue atacada por sujetos armados que interceptaron el vehículo y abrieron fuego en su contra. Su hermano resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada.

Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de… — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) October 14, 2025

Gobernadora repudia el hecho y exige investigación con perspectiva de género

El ataque ocurrió en una zona urbana, lo que generó pánico entre vecinos y provocó una fuerte movilización policiaca. Elementos de seguridad estatal y municipal acordonaron el área mientras personal forense realizaba las primeras diligencias.

Ante este hecho, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva condenó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. A través de redes sociales, reiteró su compromiso con la justicia y pidió no normalizar la violencia que afecta a figuras públicas y a la ciudadanía en general.

Fiscalía abre investigación con perspectiva de género

La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) confirmó el homicidio y anunció la apertura de una carpeta de investigación con perspectiva de género, al tratarse de una mujer que había desempeñado cargos públicos.

En un comunicado, la dependencia informó que trabaja en coordinación con autoridades estatales y federales para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Información en desarrollo...

