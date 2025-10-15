VIDEO: Se desata persecución en inmediaciones del AICM, esto se sabe

Este miércoles se registró una intensa persecución policíaca en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” que derivó en la aprehensión de dos personas.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos personas que fueron detenidas habrían dado un “cristalazo” a un vehículo para robar el maletín de un cuentahabiente en calles de la alcaldía Benito Juárez.

¿Cómo fue la persecución de los asaltantes?

Después del alertamiento de la víctima, las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX lograron ubicar a los presuntos asaltantes y trazar una ruta para detenerlos en su intento de huida.

Los delincuentes, quienes circulaban en un vehículo con reporte de robo, fueron detenidos en el cruce de Avenida del Peñón y la calle Oriente 174.

Balacera en el AICM en 2023

En las inmediaciones del AICM se han registrado varias persecuciones y balaceras que han provocado temor entre los pasajeros y algunos conductores.

El 12 de septiembre de 2023, una balacera en la puerta 2 de la Terminal 1 del AICM dejó un saldo de un policía herido y una persona detenida. El hombre, quien fue aprehendido en avenida Carlos León, aparentemente estaba relacionado con el robo de camiones en la zona de aduanas.

Los disparos provocaron mucho miedo a los pasajeros que se hallaban cerca de donde ocurrió la balacera y muchos de ellos lograron resguardarse tras los mostradores de Volaris.

Balacera en el AICM en 2021

El 15 de enero de 2021, una balacera en las inmediaciones del AICM dejó dos personas heridas y una persona detenida, quien después murió. El Gobierno de la CDMX señaló que se había tratado de una agresión directa hacia tripulantes de una camioneta de lujo.

