Detienen a Felipe “N”, líder narcotraficante en CDMX; vendía y distribuía al norte de la capital

En un operativo coordinado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX logró la detención de Felipe “N”, identificado como el líder de una célula dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la zona norte de la capital.

La captura se efectuó hoy, 9 de octubre de 2025, tras una investigación de inteligencia que los identificó en las alcaldías Venustiano Carranza (VC) y Gustavo A. Madero (GAM).

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, el operativo afectó las operaciones del narcomenudeo urbano y forma parte de una estrategia para una CDMX más segura.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para identificar y detener a generadores de violencia, tras la ejecución de dos órdenes de cateo en @A_VCarranza y @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Felipe "N", líder de una célula delictiva dedicada a la… pic.twitter.com/lzHbSuQpfP — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 9, 2025

En el operativo participaron agentes de inteligencia, unidades tácticas y personal de la Fiscalía capitalina, quienes actuaron con precisión para evitar enfrentamientos.

¿Cómo fue el operativo?

Las autoridades ejecutaron dos órdenes de cateo simultáneas en los domicilios de la VC y GAM, zonas donde se concentraban las operaciones del grupo liderado por Felipe “N”. Agentes ingresaron a los puntos clave sin registrar incidentes y arrestaron al líder junto con tres de sus colaboradores cercanos.

@PabloVazC/X La captura ocurrió tras una exhaustiva investigación de inteligencia, dando como resultado el arresto de cuatro personas, incluyendo a Felipe “N” junto con tres de sus colaboradores.

Pablo Vázquez recalco que el despliegue forma parte de acciones de seguridad que incluyen capturas similares en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, con el objetivo de debilitar redes de distribución de drogas en la capital.

Bienes incautados y evidencias aseguradas

Decomisaron más de 500 dosis de droga, dos armas de fuego, cartuchos útiles y una báscula utilizada para el empaquetado de estupefacientes. Estos elementos confirman la estructura operativa de la célula y la magnitud del negocio ilícito que lideraba Felipe “N”.

Autoridades señalaron que el hallazgo de armamento demuestra el riesgo de violencia vinculado al narcomenudeo. Operativos previos en la CDMX revelaron patrones similares:



Armas cortas

Drogas dosificadas

Redes de distribución activas en zonas habitacionales

Pablo Vázquez destaca colaboración y denuncia ciudadana

Vázquez Camacho destacó la coordinación entre la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) y la Guardia Nacional, para obtener las órdenes judiciales y procesar la evidencia.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a denunciar de forma anónima al 089 o a través de la app del Consejo Ciudadano. También se puede usar el portal digital de la FGJCDMX para enviar información o evidencia.

