Alertan por la venta de gomitas con un peligroso derivado del cannabis, conoce al HHC

Lanzan nueva alerta debido a la venta de gomitas con un derivado del cannabis conocido como “HHC”, que haciendo un resumen bastante corto, no debería ser consumido de manera interna. Esto quiere decir que poner este componente en alimentos, podría generar graves efectos a la salud de los consumidores. En México es común hablar del THC y CBD, sustancias que se encuentran en mayor concentración en la planta de la marihuana, sin embargo, existen otras más que se les parecen y generalmente son sintetizados en laboratorios porque las cantidades encontradas son mínimas.

¿Por qué alertan la venta de gomitas con HHC?

La alerta sobre la venta de las nuevas gomitas de HHC se dio en España, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). El organismo europeo tuvo que salir a advertirle a los consumidores que este tipo de dulces con hexahidrocannabinol -como se le conoce al HHC- es un compuesto derivado del cannabis cuyos efectos pueden perjudicar la salud de las personas. De acuerdo con la dependencia, estos productos provienen de la República Checa y su venta no es legal.

Aunque la compra no está penada en internet, medios internacionales aseguraron que no es la primera vez que la AESAN emite una alerta con respecto a estos dulces cuyo componente principal es el HHC. En abril de este año alertaron por galletas y gomitas provenientes de República Checa, en mayo solo reportaron las gomitas de malta y en junio, este mismo producto. Esto se debe a que su consumo personal es un riesgo bastante grave para la salud, pues al ser atractivos para los infantes, es el primer grupo que saldría vulnerado.

La irresponsabilidad no radica en los vendedores, pues las gomitas provenientes de República Checa aclararon en su etiquetado que el producto es “de colección” por lo que no está destinado para el consumo personal. La AESAN aclaró que los consumidores hacen caso omiso a las aclaraciones, pero la realidad es que quienes ingieren el CBD no comprarían estos dulces para tenerlos “expuestos” en una vitrina.

De acuerdo con la AESAN, los datos del lote con hexahidrocannabinol que estaba a la venta son los “Brandin’s Gummies ‘Ultra Potentes’ 60% HHC” de la marca “Innovation CBD ”.

¿Por qué no es recomendable consumir HHC?

De acuerdo con Borja Iribarne, CEO y fundador de “ProfesorCBD”, el “nuevo” componente cannabinoide era desconocido hasta 1940, cuando el químico estadounidense Roger Adams lo sacó a la luz. Debido a las cantidades mínimas encontradas en la planta de cannabis no se contabilizó entre los 100 componentes base de la marihuana, como sí lo hicieron el CBD, THC y CBG. Conocido como HHC o hexahidrocannabinol su síntesis solamente se puede hacer en laboratorio y se fabrica a partir de extracto de CBD de cáñamo con bajo contenido en THC. Por tanto se clasifica como un cannabinoide semisintético.

Debido a que el HHC tiene una estructura química similar a la del THC no se considera “legalmente” una droga. Sus efectos son ligeramente inferiores al psicoactivo. Lo peligroso de este componente es que la farmacología humana no ha sido estudiada. Por lo tanto, aunque la sustancia asimile las sensaciones del THC como: desinhibición, alegría, relajación, cansancio, mareo y somnolencia... ¡se desconocen sus efectos secundarios!

Existe muy poca legislación sobre el HHC en México y en el mundo, pues al tratarse de una sustancia de proliferación muy reciente, países han optado por prohibirlo o comenzar su limitación muy pronto. En España y nuestro país hasta el momento no ha sido catalogada como peligrosa, por lo tanto, los productos con hexahidrocannabinol rayan en el margen de la legalidad. Sin embargo, el uso se sugiere que sea “externo” y no de consumo personal.

