Importante operativo de seguridad en la alcaldía GAM tras reporte de gente armada

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina realizaron un importante operativo en un edificio ubicado en el cruce de Roberto Gayol y Excélsior, colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) después de que se reportara la presencia de gente armada.

La zona se encuentra acordonada y con la presencia de elementos de Policía de Investigación, así como de la Guardia Nacional. Las alternativas viales para los conductores son Insurgentes y Eje 4 Norte.

🚨 Operativo en la col. Guadalupe Insurgentes, #CDMX.



Policía de Investigación y Guardia Nacional ingresaron a un domicilio en calle Excélsior, cerca del Metro Potrero.



🚓 Vecinos reportaron presencia de gente armada.

📍Alternativas: Insurgentes y Eje 4 Norte.@isidrocorro con… pic.twitter.com/LQfytR5uLW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

Operativo contra el narcomenudeo en la CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un operativo contra el narcomenudeo y fueron detenidas dos personas (un hombre y una mujer) en un edificio departamental ubicado en Avenida Excélsior número 211.

El inmueble fue rodeado por elementos de la SSC con el objetivo de que ninguna persona pudiera entrar o salir, asimismo, un pequeño grupo de elementos de la Secretaría de Marina resguardó las calles aledañas para impedir el paso de peatones y vehículos.

