Seguridad
Nota

Importante operativo de seguridad en la alcaldía GAM tras reporte de gente armada

El inmueble que es asegurado se ubica cerca del Metro Potrero y en la zona ya hay elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Investigación.

operativo_gam_cdmx.jpg
@PabloVazC/X
Actualizado el 09 octubre 2025 08:31hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina realizaron un importante operativo en un edificio ubicado en el cruce de Roberto Gayol y Excélsior, colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) después de que se reportara la presencia de gente armada.

La zona se encuentra acordonada y con la presencia de elementos de Policía de Investigación, así como de la Guardia Nacional. Las alternativas viales para los conductores son Insurgentes y Eje 4 Norte.

Operativo contra el narcomenudeo en la CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un operativo contra el narcomenudeo y fueron detenidas dos personas (un hombre y una mujer) en un edificio departamental ubicado en Avenida Excélsior número 211.

El inmueble fue rodeado por elementos de la SSC con el objetivo de que ninguna persona pudiera entrar o salir, asimismo, un pequeño grupo de elementos de la Secretaría de Marina resguardó las calles aledañas para impedir el paso de peatones y vehículos.

CDMX
