¡Justicia para Chacarrón! El cruel asesinato del perrito del puesto de periódicos de la Venustiano Carranza

Un perro muy querido por los vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza, llamado Chacarrón, fue víctima de cruel asesinato en el puesto de periódicos donde acompañaba a trabajar a su dueño.

Un hombre asesinó al perro a puñaladas en plena calle, lo que causó la indignación de los vecinos que piden castigo para el culpable.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué le pasó al perro Chacarrón?

Chacarrón era un tierno perro de raza grande con pelaje de color miel con blanco. Era muy conocido en la alcaldía Venustiano Carranza, porque trabajaba con su dueño, Antonio Alvirde Vázquez, en un puesto de periódicos.

Alvirde Vázquez había adoptado al perro desde hace cuatro años cuando lo encontró enfermo y abandonado. Desde entonces, se convirtieron en amigos inseparables y Chacarrón acompañaba a su dueño a trabajar todos los días, desde las 6 de la mañana.

La tragedia ocurrió un día que Chacarrón se había quedado encargado en la casa de unos amigos de su dueño, pues al Alvirde lo habían desalojado. Mientras, el canino estaba de visita comenzó a ladrar con los perros del edificio de enfrente. Fue entonces, que el dueño de los otros canes, apareció y apuñaló a Chacarrón para callarlo hasta que lo mató.

Vecinos exigen justicia para el perrito del puesto de periódicos

Uno de los vecinos que fue testigo del ataque aseguró que aunque intentaron ayudar al perro no hubo nada que hacer y Chacarrón falleció de al menos tres heridas de arma punzocortante.

Inmediatamente, el dueño del perrito levantó la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras que vecinos de la zona comenzaron a recabar firmas para solicitar que se inicie el proceso legal y se le haga justicia al querido perrito .

¿Cuántos años de cárcel dan por maltrato animal en CDMX?

En la Ciudad de México, las penas por maltrato animal varían dependiendo de la gravedad del daño, si se produce la muerte del animal, crueldad, abandono, etc. Aquí un resumen de los principales rangos legales tras las reformas recientes:

Maltrato o crueldad

Abandono del animal en vía pública: De 5 meses a 1 año de prisión

en vía pública: De 5 meses a 1 año de prisión Maltrato / crueldad que provoque la muerte del animal : De 2 a 6 años de prisión

: De 2 a 6 años de prisión Si además la muerte se causa con métodos que prolonguen la agonía o sean crueles hasta 10 años de prisión

Por lo tanto, el agresor del perro Chacarrón podría alcanzar hasta seis años de prisión.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.