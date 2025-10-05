Detienen a Omar Bravo, exjugador de Chivas, por abuso

El exjugador de Chivas , Omar Bravo, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante la tarde del sábado 4 de octubre, por presunto abuso sexual contra un menor de edad, confirmó la Fiscalía del Estado.

El máximo goleador histórico del club Guadalajara fue detenido en el centro del municipio de Zapopan por parte de policías de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

¿Cómo fue la captura de Omar Bravo?

El exfutbolista fue capturado mediante un operativo luego de una denuncia presentada en su contra y después de que integrara una “consistente” carpeta de investigación. Se obtuvo una orden de aprehensión, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

El mundialista con la Selección Mexicana en Alemania 2006 fue puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial. Según las investigaciones, habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses y se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.

Trasladan a Omar Bravo a Puente Grande

El exfutbolista fue trasladado al penal de Puente Grande, una de las prisiones de seguridad de Jalisco y con mayor sobrepoblación en México. En dicha prisión Omar Bravo deberá comparecer y hacer una defensa.

¿Quién es Omar Bravo?

Omar Bravo alcanzó las 123 notaciones jugador de las Chivas y superó a la leyenda “Chava” Reyes. El 12 de agosto, comandó al Rebaño en su triunfo ante Morelia por 2-0, rompiendo la marca que por casi 50 años fue de don Salvador.

