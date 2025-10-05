Poca seguridad en el Ajusco a pesar de asaltos y desapariciones
Senderitas piden mayor seguridad en el Ajusco, ya que son constantes los asaltos y desapariciones en el Pico del Águila; solicitan puntos de control internos.
De acuerdo con algunos senderistas, en el Ajusco hay asaltantes que solo los están cazando para robarles sus equipos, por lo que aseguran, es cesario tener equipos de control intermedios.
- Los incidentes ocurren entre la montaña, los senderos y las barrancas
- Solicitan mayor seguridad en los puntos altos de el Ajusco
- Patrullas solo están estacionadas y en la zona centro