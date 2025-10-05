Poca seguridad en el Ajusco a pesar de asaltos y desapariciones

De acuerdo con algunos senderistas, en el Ajusco hay asaltantes que solo los están cazando para robarles sus equipos, por lo que aseguran, es cesario tener equipos de control intermedios.

Los incidentes ocurren entre la montaña, los senderos y las barrancas

Solicitan mayor seguridad en los puntos altos de el Ajusco

Patrullas solo están estacionadas y en la zona centro