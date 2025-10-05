Detienen a Néstor “N”, jefe de banda criminal dedicada al secuestro en el Edomex

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se logró la detención de Néstor “N”, jefe de plaza de una banda criminal dedicada a la extorsión y al secuestro en el Estado de México (Edomex).

Caos y bloqueos en el sur del Edomex tras el despliegue del “Operativo Liberación” [VIDEO] El despliegue se realizó como parte de investigaciones en negocios y domicilios vinculados a delitos como narcotráfico y trata de personas en la entidad.

Su detención se llevó a cabo tras labores de investigación e inteligencia por parte de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).

En el #Edomex, la coordinación entre los tres órdenes de @GobiernoMX permite la detención de un objetivo prioritario. https://t.co/zjaBoG8x8s pic.twitter.com/Lczt9yAkdD — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 5, 2025

¿Quién es Néstor “N” y por qué es un objetivo prioritario?

Néstor “N” es considerado un objetivo prioritario en la entidad, ya que es jefe de plaza de una célula delictiva, la cual está relacionada con los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y venta de droga en los municipios de Malinalco, Zumpahuacán, Ocuilan y Joquicingo.

¿Cómo fue la detención de Néstor “N”?

Tras acciones tácticas, propias del Operativo Sur en la entidad y patrullajes de reconocimiento sobre calles de la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, del municipio de Malinalco, se conoció su ubicación.

Al notar la presencia de las autoridades, Néstor “N” huyó y se adentró a la maleza del lugar, sin embargo, las autoridades le dieron alcance. Se le aseguró un arma de fuego corta, un cargador abastecido, 70 bolsas de plástico con cristal y 12 empaques de plástico con marihuana.

Puesto a disposición del Ministerio Público

A Néstor “N”, de 34 años, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGJEM, donde se esclarecerá su estatus legal.

