Detienen a ‘La Güera’, presunta líder ‘Los Oaxacos’ tras persecución en Álvaro Obregón

Autoridades informaron de la detención de Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, presunta líder del grupo criminal “Los Oaxacos”. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX lograron la detención de la criminal tras una persecución en la alcaldía Álvaro Obregón.

“La Güera” fue detenida en posesión de más de 200 envoltorios de aparente droga, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Detienen a Olga Ortiz, presunta líder de Los Oaxacos en la Álvaro Obregón

De acuerdo con el comunicado de las autoridades, la detención de La Güera se dio luego de que los uniformados en campo, que circulaban sobre la avenida México 68 y su esquina con la calle Pocitos, observaron a dos sujetos manipulando envoltorios, mientras los intercambiaban por dinero en efectivo. Los sujetos iban a bordo de un vehículo color gris.

Al notar esta situación, los elementos de seguridad les marcaron el alto. Cuando el oficial se les acercó, la mujer le apuntó con una pistola, lo que inició una persecución. Tras la detención, las autoridades aseguraron 46 bolsas transparentes con hierba verde con las características de marihuana. Además de 191 bolsas de color azul con posible cocaína en piedra, 49 bolsas transparentes con la misma sustancia en polvo, además de un arma de fuego corta, un cargador con 15 cartuchos útiles, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

¿Quiénes son “Los Oaxacos” y dónde operan?

“Los Oaxacos” es una célula criminal que se dedica a la distribución, compra y venta de droga en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, este grupo liderado por Olga Hernández Ortiz, alias “La Güera”, son generadores de violencia en colonias como Lomas de Era, Rincón de la Bolsa, Chamontoya, Cedros, San Bartolo y Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón.

