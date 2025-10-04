FGR y SSPC aseguran pipa con 7 mil litros de hidrocarburo en Durango

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) dio a conocer que tras un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), se logró asegurar una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo y precursores químicos para la fabricación de droga en Durango.

A través de un comunicado emitido por el Gobierno de México, se dio a conocer que el material asegurado se dio tras cumplimentar tres órdenes de cateo en diferentes puntos de la entidad de la República Mexicana antes mencionada.

¿Quiénes participaron en el operativo en Durango?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado del Gobierno de México, en el operativo participaron elementos de la AIC de la FGR, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ).

Se informó que el operativo se realizó con investigaciones de gabinete y campo, por lo cual se detectaron tres inmuebles en el municipio de Durango que eran utilizados para almacenar y fabricar droga sintética, motivo por el cual se implementaron acciones de vigilancia con la finalidad de obtener las pruebas contundentes para la orden cateo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal @FGRMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx,@GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, realizaron tres cateos en Durango en inmuebles utilizados para la producción de drogas, donde se aseguraron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores… pic.twitter.com/iXzWdSaDpx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Aseguran hidrocarburo y precursores químicos durante operativo

Fueron gracias a estas acciones de seguridad, que se lograron asegurar cerca de 200 tambos con diferentes sustancias como solvente, ácido clorhídrico y thinner, así como 25 paquetes de marihuana.

Por otro lado, se informó que también quedaron a disposición de las autoridades 10 costales gigantes con un precursor químico, más de 2 mil costales con sustancia granulada, alrededor de 95 bidones con cloro, amoniaco y formol, así como la pipa con los 7 mil litros de hidrocarburo.

No se reportaron detenidos tras operativo en Durango

De acuerdo con lo señalado en el comunicado oficial de las acciones, todos los artículos antes asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, además de que los predios quedaron sellados y bajo el resguardo de las autoridades.

Vale la pena mencionar que no se reportaron personas detenidas por las acciones antes dadas a conocer.

