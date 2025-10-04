Detienen a “El Chino”, presunto asesino del jefe policiaco de CDMX en Chalco

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Misael “N”, alias “El Chino”, por su probable participación en el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro , mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), ocurrido el pasado 30 de septiembre en Chalco.

De acuerdo con las investigaciones, el día de los hechos Misael “N” habría conducido un vehículo junto con otro sujeto, con el cual habrían interceptado al director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco y a su esposa con la intención de cometer un robo, lo que derivó en el homicidio del funcionario capitalino.

La detención del también apodado “El Negro” se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. La Fiscalía mexiquense continúa con las diligencias correspondientes para ubicar y detener al segundo implicado en este crimen.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro", por su probable participación en el homicidio de un mando de la @SSC_CDMX el pasado 30 de septiembre en #Chalco.

El día de los hechos, el ahora detenido habría conducido una motocicleta con… pic.twitter.com/KAVQ5g94zJ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 4, 2025

¿Cómo ocurrió el asesinato del mando policiaco en Chalco?

José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado durante un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México, el pasado 30 de septiembre. El oficial se encontraba en su día de descanso y salía de una tienda departamental, acompañado de su esposa, cuando ocurrieron los hechos.

La información fue confirmada por el titular de la SSC, Pablo Vázquez, quien también indicó que la esposa del mando —quien forma parte de la misma corporación— resultó lesionada y actualmente recibe atención médica.

Según las primeras indagatorias, la pareja fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en un vehículo, mismo del que intentaron despojarlos. A pesar de que se manejó la versión de que Ponce Alfaro pudo haberse resistido al robo, imágenes en video muestran que la confrontación duró apenas unos segundos antes de que uno de los agresores abriera fuego en su contra.

La víctima cayó al suelo tras recibir un disparo, mientras los atacantes huyeron del lugar.

Fue por una moto. Asesinaron en Chalco al Jefe del Sector Tlatelolco de la Policía CDMX, José Jacinto Ponce Alfaro, en un asalto.



Su esposa, también policía, está hospitalizada. @PabloVazC promete que no habrá impunidad y lamenta el hecho. pic.twitter.com/pq8wQGUhnV — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 1, 2025

