Cae “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en CDMX

En una operación conjunta de diversas fuerzas de seguridad, fue detenido en la Ciudad de México Nelson Arturo “N”, alias Nelson, señalado como operador en México de la organización criminal de origen venezolano conocida como Tren de Aragua .

La información fue difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , en redes sociales; además, se detuvieron a dos colaboradores más.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Estos son los cargos que se le pueden imputar a Nelson Arturo “N”

De acuerdo con las autoridades, Nelson cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada; además se le relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

En la misma acción fueron detenidos dos colaboradores directos. Las instituciones que participaron en el operativo son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Fiscalía General de la Ciudad de México .

Presunta responsabilidad en feminicidios y explotación sexual

El propio titular de la SSPC señaló que Nelson es considerado autor intelectual y material de varios feminicidios , además de que la organización está vinculada a la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación, modalidad por la que ya existen investigaciones previas en México.

Organismos y notas periodísticas previas han documentado la presencia del Tren de Aragua en operativos relacionados con trata y explotación sexual en distintas entidades.

Zona de operación y alcance del Tren de Aragua en CDMX

Las autoridades refieren que la red operaba en estados como Puebla, Morelos y el Estado de México, además de diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Investigaciones y detenciones anteriores en México han mostrado que el Tren de Aragua —origen venezolano— ha extendido su influencia fuera de Sudamérica, asociándose con delitos que van desde el narcomenudeo hasta la trata y homicidios.

Analistas consultados con anterioridad han señalado que, aunque el grupo actúa en la región, su estructura y alcance varían según territorios y alianzas locales.

Paso siguiente: proceso legal y líneas de investigación

Fuentes oficiales indicaron que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para cumplimentar los procesos judiciales y que las carpetas de investigación continuarán con el objetivo de desarticular las redes de trata y explotación vinculadas al grupo.

Las autoridades federales señalaron que la detención es producto de meses de trabajo de inteligencia e investigación interinstitucional.

La captura de Nelson se suma a una serie de operativos recientes contra miembros del Tren de Aragua en México y en otros países de la región, además plantea nuevos retos para las fiscalías en la persecución del delito transnacional de trata y la protección de posibles víctimas.

