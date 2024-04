5 jugadores que se fueron de Chivas y subieron su nivel

El sello distintivo de Chivas es tener exclusivamente a jugadores mexicanos en su plantilla. Una tradición histórica que es sinónimo de orgullo para los aficionados del Guadalajara , pero que también les ha sido un factor en contra en términos de fichajes. El ‘Rebaño’ se ha obligado a intentar contratar a los mejores jugadores mexicanos, pero a veces, no rinden como ellos esperaban.

Existe un gran debate del por qué hay varios futbolistas que levantaron su nivel al salir de Chivas. Algunos se lo atribuyen a la presión, otros al trabajo de los directores técnicos, incluso a la ciudad. Sin embargo, en términos estadísticos, es un hecho que hay al menos 5 jugadores que mejoraron su nivel cuando ficharon con otro equipo de Liga MX y aquí te lo contamos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Jugadores que se fueron de Chivas para brillar

Algunos de estos jugadores no recibieron las oportunidades necesarias en Chivas . Llegaron muy jóvenes o se formaron en su cantera, pero no pudieron ganarse un lugar en el once inicial. Otros son grandes apuestas de la directiva por los que pagaron varios millones y al final no dieron resultados.

Alexis Vega

El caso más reciente es el de Alexis Vega . El atacante mexicano estuvo en Guadalajara del 2019 al 2023 y aunque se convirtió en el ’10' del equipo, no pudo levantar ningún título. En su mejor torneo con Chivas, el Clausura 2022, Alexis anotó 5 goles y 4 asistencias, logró calificar a Liguilla, pero fue eliminado en cuartos de final por Atlas.

Vega disputó 10 torneos de Liga MX con Chivas y nunca logró superar esos números. Sin embargo, en su primer torneo de vuelta en Toluca este 2024 ya registra 6 goles y 2 asistencias. Es decir, el mismo nivel que mostró en su mejor semestre con Guadalajara lo igualó y podría superarlo en cuatro meses con los ‘Diablos’.

🇦🇹🏟️🇦🇹 De esta manera @Alexis_Vega9 abandonó esta noche el terreno de juego.



Ser Diablo es algo único 🫶🏻#TuMismaSangre pic.twitter.com/OoZZ4YOCnS — Toluca FC (@TolucaFC) February 4, 2024

Uriel Antuna

Otro de los casos más destacados es el del ‘Brujo’ Antuna. El extremo jugó en Chivas del 2019 al 2021 y pagaron varios millones por él. Su mejor torneo fue el Guard1anes 2020, en donde anotó 4 goles y repartió 4 asistencias. Pese a su buen torneo, no fue campeón con Guadalajara y nunca se pudo ganar el cariño de la afición.

En el 2022 llegó a Cruz Azul y levantó su nivel. Se convirtió en el jugador más importante en la ofensiva ‘Celeste’ y lleva tres torneos seguidos anotando 5 goles o más. Por si fuera poco, en este Apertura 2024 vive el mejor semestre de su carrera, con 8 anotaciones y 2 asistencias.

César ‘Chino’ Huerta

El ‘Chino’ Huerta fue canterano de Chivas, pero nunca se consolidó en el primer equipo. Se fue a préstamo a otros equipos como Morelia y Mazatlán en donde destacó, pero no fue suficiente para conseguir un lugar con el ‘Rebaño'; basta con decir que en su mejor torneo tan sólo pudo anotar un gol.

Lo vendieron a Pumas en el 2022 y en poco tiempo se arrepintieron. César Huerta se convirtió en uno de los mejores extremos de la Liga MX con los ‘Universitarios’ y en el torneo Clausura 2023 brilló con 8 anotaciones y 1 asistencia.

Alejandro Zendejas

El atacante se formó en la academia del FC Dallas, pero Chivas lo fichó muy joven. Estuvo en Guadalajara desde el 2016 hasta el 202, nunca se afianzó como titular y en sus mejores torneos sólo pudo anotar un gol.

En el 2020 fichó con Necaxa y empezó a tomar protagonismo. Fue clave con el conjunto de Aguascalientes y esto despertó el interés del América, equipo que lo compró en el 2022 y con el que ya fue campeón. Por si fuera poco, Zendejas ahora acostumbra hacer al menos 4 goles por torneo.

01-800-ZENDEJAS 🤙📞☎️



El llamado de emergencia lo ha respondido el extremo del @ClubAmerica @AlexZendejas8 contestó con asistencia y gol en el primer tiempo.#FutbolEnTusManos 📱@Telcel ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/aTeeF5xs8r — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 4, 2022

Alfredo Talavera

Talavera surgió en la cantera de Chivas y también debutó con ellos. Jugó 31 partidos en Guadalajara, pero no se ganó la confianza de los técnicos. Así, en el 2009, se fue a Toluca y su suerte cambió por completo. Con los ‘Diablos’ se convirtió en un referente y también fue campeón de la Liga MX.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.