¡Sorpresas en la convocatoria! Selección Mexicana presenta lista para amistosos ante Colombia y Ecuador
Dos de los capitanes de la Selección Mexicana quedaron fuera de la convocatoria; regresan al llamado jugadores como Alexis Gutiérrez y Jorge Sánchez.
Después de varios días de espera la Selección Mexicana anunció oficialmente la lista de convocados con los que le hará frente a los juegos amistosos ante la Colombia y Ecuador en esta fecha FIFA de octubre, la será una de las últimas de cara al inicio del Mundial del próximo 2026.
Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la Selección Azteca anunció a los jugadores que Javier Aguirre estará observando en el siguiente proceso por el parón a nivel clubes.
Convocatoria definitiva de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de octubre
En la lista de convocados sorprendieron las ausencias de jugadores como Edson Álvarez y Raúl Jiménez, los cuales vienen saliendo de lesiones importantes que los mantuvieron alejados de las canchas por un par de días con el Fenerbahce y el Fulham respectivamente.
La lista final de convocados es la siguiente:
- Luis Ángel Malagón
- Raúl ‘Tala’ Rangel
- Carlos Acevedo
- Kevin Álvarez
- Mateo Chávez
- Jesús Gallardo
- Ramón Juárez
- César Montes
- Israel Reyes
- Jorge Sánchez
- Johan Vásquez
- Alexis Gutiérrez
- Erik Lira
- Orbelín Pineda
- Carlos Rodríguez
- Marcel Ruíz
- Luis Romo
- Erick Sánchez
- Germán Berterame
- Santiago Giménez
- César Huerta
- Diego Lainez
- Hirving Lozano
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
Fechas y horarios de los juegos de la Selección Mexicana ante Colombia y Ecuador
Los partidos amistosos de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de octubre se llevarán a cabo del 11 al 14 de octubre de este mismo 2025, pues los enfrentamientos ante Colombia y Ecuador se realizarán en los siguientes horarios:
- México vs Colombia: 11 de octubre a las 19:00 horas
- México vs Ecuador: 14 de octubre a las 20:30 horas
¿En dónde serán los amistosos ante Colombia y Ecuador?
Vale la pena mencionar que el México vs Colombia se volverá a llevar a cabo en los Estados Unidos, pues el partido se realizará en la cancha del AT&T Stadium de Arlington, Texas en la fecha y horario antes mencionado.
Por su parte el México vs Ecuador se vivirá en la cancha del Estadio Akron, casa de las Chivas rayadas de Guadalajara.
¿Cuándo es la próxima fecha FIFA?
La próxima fecha FIFA será hasta el 15 de noviembre, fecha en la cual la Selección Mexicana se medirá ante Uruguay en un partido de preparación de cara al próximo Mundial de la FIFA. Por último, en ese mismo mes, el Tricolor se medirá ante Paraguay.
