Aumenta la violencia contra las mujeres en Tabasco, territorio de “La Barredora”
Tras la caída de La Barredora, la violencia en Tabasco persiste y Adán Augusto guarda silencio ante críticas y cuestionamientos.
A pesar de la detención de líderes clave de La Barredora, como Hernán Bermúdez Requena y Gustavo Botello, la violencia continúa en la región.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- Recientemente, las autoridades detuvieron a Alejandro “N”, presunto jefe de plaza vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, en Villahermosa, Tabasco.
- Grupos delictivos siguen operando en Tabasco, generando violencia y disputas territoriales. La captura de miembros de La Barredora no ha detenido la actividad criminal en la región.
- El senador Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, guarda silencio ante las críticas y cuestionamientos sobre su vinculación con La Barredora. Aunque ha declarado estar a disposición de las autoridades, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre el caso.
- A pesar de las acusaciones, la dirigencia de Morena ha cerrado filas en apoyo a Adán Augusto, mientras se avanza en el proceso de expulsión de Hernán Bermúdez del partido. La situación genera tensiones políticas y cuestionamientos sobre la responsabilidad de los líderes del partido.
- La comunidad de Tabasco expresa desconfianza hacia Adán Augusto, señalando que, a pesar de su silencio, continúa beneficiándose económicamente.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.