Aumenta la violencia contra las mujeres en Tabasco, territorio de “La Barredora”

A pesar de la detención de líderes clave de La Barredora, como Hernán Bermúdez Requena y Gustavo Botello, la violencia continúa en la región.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Recientemente, las autoridades detuvieron a Alejandro “N”, presunto jefe de plaza vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, en Villahermosa, Tabasco.

presunto jefe de plaza Nueva Generación, en Villahermosa, Tabasco. Grupos delictivos siguen operando en Tabasco , generando violencia y disputas territoriales. La captura de miembros de La Barredora no ha detenido la actividad criminal en la región.

, generando violencia y disputas territoriales. La captura de miembros de La Barredora no ha detenido la actividad criminal en la región. El senador Adán Augusto López Hernández , exgobernador de Tabasco, guarda silencio ante las críticas y cuestionamientos sobre su vinculación con La Barredora . Aunque ha declarado estar a disposición de las autoridades, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre el caso.

, exgobernador de Tabasco, sobre su vinculación con . Aunque ha declarado estar a disposición de las autoridades, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre el caso. A pesar de las acusaciones, la dirigencia de Morena ha cerrado filas en apoyo a Adán Augusto , mientras se avanza en el proceso de expulsión de Hernán Bermúdez del partido. La situación genera tensiones políticas y cuestionamientos sobre la responsabilidad de los líderes del partido.

, mientras se avanza en el proceso de expulsión de Hernán Bermúdez del partido. La situación genera tensiones políticas y cuestionamientos sobre la responsabilidad de los líderes del partido. La comunidad de Tabasco expresa desconfianza hacia Adán Augusto, señalando que, a pesar de su silencio, continúa beneficiándose económicamente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.