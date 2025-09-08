Perú analiza declarar a Claudia Sheinbaum como persona non grata

Durante la sesión del lunes 8 de septiembre, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Perú aprobó una moción para declarar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como persona non grata.

La iniciativa fue presentada por el legislador del partido “Fuerza Popular”, Ernesto Bustamante, en coordinación con la lejisladora Patricia Juárez y la congresista María del Carme Alva. Con 12 votos a favor y seis en contra, la moción avanzó para ser discutida en el pleno del Congreso.

¿Por qué Perú quiere declarar a a Claudia Sheinbaum como persona non grata?

La iniciativa acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de mostrar una conducta “hostil” hacia Perú desde que asumió su cargo en octubre del 2024. Específicamente, señalan que la mexicana desconoció la sucesión constitucional que hubo tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Actualmente, la abogada Dina Ercilia Boluarte Zegarra es la presidenta de Perú.

Acusan a Sheinbaum de referirse a Pedro Castillo como el legítimo presidente de Perú, a pesar de que este último se encuentre encarcelado y enjuiciado, por lo que se consideró un fallido golpe de Estado a finales del 2022.

En aquel entonces, Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto; esto provocó una crisis constitucional que terminó en su destitución y arresto, en una situación legal que sigue enfrentando actualmente.

¿Qué falta para que se apruebe la iniciativa que declararía a Sheinbaum persona non grata en Perú?

El siguiente paso para aprobar la iniciativa es que el pleno del Congreso peruano la ratifique y después se haga oficial a través de un comunicado de cancillería. La moción necesita conseguir más de la mitad de los 130 escaños del Congreso para poder tener “luz verde”.

#CongresoInforma | Comisión de Relaciones Exteriores aprobó moción para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.



— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 8, 2025

AMLO también fue declarado persona non grata en Perú

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también fue declarado como persona non grata por el Congreso de Perú, en aquella ocasión, en el 2023. AMLO también criticó a la presidenta Dina Boluarte, por su manejo de la crisis política de Perú.

A la par de AMLO, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también fue declarado como persona non grata. Esto con la intención de que las personas nombradas así no puedan pisar el territorio peruano.

