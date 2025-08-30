Dictan prisión preventiva para agresores del periodista Jorge Heras en Mexicali

Hugo Alfredo “N” y Hernán “N” fueron enviados a prisión preventiva mientras continúa la investigación por la agresión contra el periodista mexicalense Jorge Heras .

La audiencia, realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California , duró alrededor de nueve horas; luego de escuchar las pruebas presentadas por la defensa del periodista y la Fiscalía, la jueza consideró que había evidencia suficiente para imputarlos por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y pandillerismo con agravante.

¿Por qué no se presentaron ante el juez los tres detenidos?

Aunque solo dos de los tres detenidos fueron presentados ante el juez, se sabe que uno de los implicados cuenta con antecedentes por homicidio en grado de tentativa y otro por portación de arma de fuego.

La jueza determinó que el riesgo de fuga y la falta de arraigo de Hugo Alfredo justificaban la prisión preventiva, pues su domicilio en Residencial Madrid, al sur de Mexicali, fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras el hallazgo de armas de fuego, cartuchos y granadas.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales

El tercer detenido, Manuel “N”, aún no ha sido vinculado a proceso porque cuenta con antecedentes penales por homicidio en grado de tentativa , por el cual pasó más de diez años en prisión.

Por su parte, Hernán había recuperado su libertad hace tres meses tras cumplir una sentencia por portación de arma de fuego, beneficiándose de un juicio abreviado que le permitió realizar trabajo comunitario.

Periodista Jorge Heras sufre agresión en Mexicali

El ataque contra Jorge Heras ocurrió el 26 de agosto, cuando el periodista llegaba a su centro de trabajo, la Casa Productora “Creala” , donde transmite su noticiero matutino Ciudad Capital.

Según la Fiscalía, Hugo Alfredo, policía municipal y asignado como escolta de un empresario de la construcción, condujo el vehículo utilizado por los agresores, mientras que Hernán participó directamente en la golpiza.

La agresión fue registrada por cámaras de vigilancia y se produjo en el contexto de la actividad laboral del periodista, lo que la Fiscalía considera un atentado contra la libertad de expresión y un acto de censura.

Caso Jorge Heras: impacto en el periodismo local

Tras los hechos, la Casa Productora “Creala” cerró sus puertas, afectando la producción de varios programas informativos y dejando sin trabajo a periodistas como Eduardo Villa Lugo, reconocido en el estado.

La agresión ha sido condenada por diversos organismos como un ataque directo a la libertad de expresión , además, el periodista Jorge Heras ha señalado que busca identificar a quien contrató al policía municipal para organizar el atentado.

¿Cuánto será la próxima audiencia por el caso Jorge Heras?

La audiencia de vinculación a proceso de los imputados se realizará el próximo 3 de septiembre.

La FGE continúa la investigación para esclarecer los motivos del ataque y garantizar que todos los responsables respondan ante la justicia, reafirmando la importancia de proteger la labor periodística y la libertad de expresión en la región.

