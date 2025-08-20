Homicida de Ximena Guzmán y José Muñoz sigue prófugo; no descartan participación del crimen organizado

Alrededor del mediodía del miércoles 20 de agosto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , dio a conocer que se detuvieron a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Horas más tarde, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Bertha Alcalde Luján y Omar García Harfuch, respectivamente, explicaron los puntos de la detención.

Conferencia de prensa conjunta Fiscalía CDMX, SSPC y SSC https://t.co/ALKXtCW88u — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 20, 2025

García Harfuch asegura que se llevaron a cabo 11 operativos y diversos cateos para dar con los responsables

En un primer momento, el titular de la SSPC refrendó que se llevó a cabo un operativo conjunto, en donde se pudieron identificar a los culpables del caso en la colonia Barrio de Asunción, en la alcaldía Iztacalco.

Además de que se realizaron 11 operativos en GAM y Xochimilco, alcaldías de CDMX, así como dos municipios del Edomex —Otumba y Coacalco—, aunado a diversos cateos para dar con los responsables. Harfuch dejó en claro que las investigaciones siguen en curso, pues no ha sido cerrado el caso.

Se busca la detención de las personas que directamente participaron en los hechos, hay investigaciones en proceso, hasta tener a todos presos -explicó Harfuch.

#ConferenciaDePrensa | Finalmente, el titular de la #SSPC, @OHarfuch indica que las investigaciones continúan y se mantendrá esta colaboración con las autoridades de la #CDMX y el @GobiernoMX para detener a todos los responsables de este lamentable hecho. pic.twitter.com/26NkByJHhX — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 20, 2025

Por su parte, la fiscal de la CDMX dio a conocer que detuvieron a Jesús “N” y Arleth “N”, Nery “N” por asociación delictuosa, quienes ya tenían orden de arresto.

Además, también se arrestó a Javier “N”, Joshua “N”, David “N”, Abraham “N”, Francisco “N”, Norma “N”, Eduardo “N”, Sandra “N”, Fanny “N” y Arturo “N”.

La fiscal explicó que aún faltan personas por detener, especialmente a la persona que disparó contra los funcionarios; no obstante, por la investigación en curso, no dieron detalles sobre si pertenecían a algún grupo criminal.

Fiscalía ofreció más detalles del crimen contra Ximena Guzmán y José Muñoz

Alcalde Luján también detalló que las autoridades dieron con seis personas que participaron en la ejecución de los homicidios, además de que cinco vehículos fueron utilizados para realizar el delito.

Asimismo, la investigación, aunque no está cerrada, puntualiza que los objetos del ataque eran ambos funcionarios, debido a que observaron actividad simultánea —a la del día del homicidio— el 14 de mayo, por lo que adelantan que el homicidio pudo llevarse a cabo ese día; sin embargo, los exfuncionarios realizaron una actividad diferente, lo que frustró el movimiento.

Secretaría de Seguridad de CDMX asegura que hay varías líneas de investigación

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez , fue muy claro en explicar que existen diferentes líneas de investigación y todas siguen abiertas; no obstante, aseguró que se respeta la secrecía en el caso.

Además, ante las preguntas de la prensa, puntualizó que durante los cateos se obtuvieron evidencias relacionadas con venta y posesión de drogas, robo de vehículos y asociación delictuosa, por lo que no descartan participación del crimen organizado, aunque aún no lo pueden aseverar.

Resultado de labores de investigación y de los trabajos de colaboración interinstitucional, la @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX, @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx y @FGRMexico, en #Edomex detuvieron a 13 personas vinculadas al homicidio de Ximena y José, colaboradores del @GobCDMX.… pic.twitter.com/4JY4VaivXC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 20, 2025

¿Quiénes fueron detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Previamente, durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que tras un operativo —entre fuerzas de la capital y federales— fueron arrestadas tres personas vinculadas directamente con el homicidio ; el resto formaron parte de la logística del mismo.

VIDEO: Momento exacto del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada [VIDEO] Ximena Guzmán era la secretaria particular y José Muñoz el asesor de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; así fueron asesinados en Calzada de Tlalpan.

"En memoria de Ximena y José y, en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva”, expresó la exalcaldesa de Iztapalapa.

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

La mañana del pasado 20 de mayo, Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados a tiros mientras se encontraban en Calzada de Tlalpan. Un hombre disfrazado de trabajador de la construcción se acercó y disparó en 12 ocasiones con un arma calibre 9 mm.

De acuerdo a lo que han dado a conocer las autoridades, Guzmán recibió ocho impactos y Muñoz cuatro; no obstante, gracias a videos se pudo ver que el agresor huyó en una motocicleta conducida por un cómplice.

Fiscalía señaló uso de recursos criminales y negó manipulación de pruebas

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el arma utilizada no tenía registro en otros delitos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

El secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, explicó que los responsables utilizaron vehículos robados y guantes para evitar dejar rastros. Cámaras de seguridad permitieron seguirlos hasta el Estado de México, donde se perdió el rastro.

Ante versiones que señalaban posibles irregularidades, la Fiscalía CDMX rechazó que se hayan manipulado pruebas en el caso.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.