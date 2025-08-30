inklusion.png Sitio accesible
Al menos cuatro muertos tras balaceras en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Durante las últimas horas, se han registrado balaceras en al menos tres hospitales de Culiacán, Sinaloa.

Balaceras en Culiacán, Sinaloa hoy sábado 30 de agosto 2025
Actualizado el 30 agosto 2025 17:53hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Durante las últimas horas, se han registrado balaceras en al menos tres hospitales de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo al menos cuatro personas fallecidas y tres más heridas, entre ellas una menor de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó sobre uno de estos eventos ocurridos este sábado, dentro de una clínica privada ubicada en la colonia Centro, donde presuntamente un joven de 20 años que se encontraba hospitalizado fue asesinado.

Otra balacera tuvo lugar en el Hospital General de Culiacán, localizado sobre la carretera a Imala, lo que provocó una rápida movilización de fuerzas de seguridad.

En ambas zonas se mantiene una fuerte presencia de elementos policiacos, militares y unidades blindadas ante la tensión generada por estos ataques.

Asimismo la noche de ayer, sujetos armados atacaron las inmediaciones del Hospital Civil, ubicado en la colonia Gabriel Leyva. La balacera, que ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y otras cuatro heridas, entre ellas una menor.

Según medios locales, los disparos provinieron de un vehículo en movimiento, cuyos ocupantes abrieron fuego directamente contra el edificio del hospital. Las balas alcanzaron tanto a quienes se encontraban en la entrada principal como a personas que esperaban afuera del lugar.

Sinaloa
