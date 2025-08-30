Al menos cuatro muertos tras balaceras en hospitales de Culiacán, Sinaloa

Durante las últimas horas, se han registrado balaceras en al menos tres hospitales de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo al menos cuatro personas fallecidas y tres más heridas, entre ellas una menor de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó sobre uno de estos eventos ocurridos este sábado, dentro de una clínica privada ubicada en la colonia Centro, donde presuntamente un joven de 20 años que se encontraba hospitalizado fue asesinado.

#SSPSinaloa informa que este sábado 30 de agosto de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en el interior de una clínica privada en la colonia Centro, entre las calles Escobedo y Venustiano Carranza. Las autoridades del Grupo Interinstitucional ya están atendiendo la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2025

Otra balacera tuvo lugar en el Hospital General de Culiacán, localizado sobre la carretera a Imala, lo que provocó una rápida movilización de fuerzas de seguridad.

En ambas zonas se mantiene una fuerte presencia de elementos policiacos, militares y unidades blindadas ante la tensión generada por estos ataques.

#SSPSinaloa informa que este sábado 30 de agosto de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en las instalaciones del Hospital General de Culiacán, ubicado por carretera a Imala. Las autoridades del Grupo Interinstitucional ya están atendiendo la situación. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2025

Asimismo la noche de ayer, sujetos armados atacaron las inmediaciones del Hospital Civil, ubicado en la colonia Gabriel Leyva. La balacera, que ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la avenida Álvaro Obregón, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y otras cuatro heridas, entre ellas una menor.

Según medios locales, los disparos provinieron de un vehículo en movimiento, cuyos ocupantes abrieron fuego directamente contra el edificio del hospital. Las balas alcanzaron tanto a quienes se encontraban en la entrada principal como a personas que esperaban afuera del lugar.

