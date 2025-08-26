Periodista Jorge Heras es golpeado y amenazado en Mexicali

La mañana de este martes 26 de agosto, el periodista Jorge Heras, conductor del programa Ciudad Capital, fue víctima de una agresión física y amenazas a las afueras de la productora Casa Crea, en Mexicali, Baja California .

De acuerdo con su testimonio a los medios, dos hombres ya lo esperaban en el lugar y, bajo el pretexto de pedirle un vaso de agua, lo interceptaron.

Uno de los agresores lo golpeó en el rostro y, cuando intentó huir, resbaló debido a las lluvias, lo que permitió que ambos comenzaron a patearlo.

Jorge Heras denuncia amenazas por su labor periodística

Durante la agresión, los hombres advirtieron al comunicador que “le bajara”, en aparente referencia a su labor periodística. Una vecina intervino gritando para ahuyentar a los agresores, quienes escaparon del sitio sin ser detenidos.

Heras sufrió lesiones en la nariz y golpes en el cuerpo, pero fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar, quienes confirmaron que se encontraba fuera de peligro.

Gobernadora de Baja California condena los hechos

El director de la Policía Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan, informó que elementos de la corporación actuaron como primeros respondientes tras el hecho; además, el caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado de Baja California .

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda condenó los hechos y aseguró que “no habrá impunidad en este caso”.

Condenamos estos hechos y reiteramos nuestro respaldo absoluto a quienes ejercen el periodismo. Nadie debe tener miedo de decir la verdad, y ninguna crítica puede ni debe ser respondida con violencia. -se pudo leer.

Mi total solidaridad con el periodista Jorge Heras. La agresión que sufrió esta mañana es un acto cobarde que atenta no solo contra su integridad, sino también contra la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a estar informada.



Jorge Heras presentará una denuncia

El periodista Jorge Heras confirmó que interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía, con el objetivo de que se identifique y sancione a los responsables. Hasta ahora no se tienen detenidos, aunque la autoridad estatal aseguró que se dará seguimiento al caso.

Cabe destacar que semanas atrás, Heras y su compañero de programa, Eduardo Villalugo, habían denunciado intentos de censura y hostigamiento en redes sociales presuntamente vinculados con elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Ola de violencia contra periodistas en México

El caso de Jorge Heras se suma a un preocupante panorama de violencia contra periodistas en el país. Según Artículo 19 , México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.

Durante 2025, al menos seis periodistas fueron asesinados en distintos estados del país, la mayoría vinculados a coberturas de política local, seguridad y crimen organizado.

Organismos internacionales han reiterado el llamado al Estado mexicano para garantizar la libertad de prensa y proteger a quienes ejercen esta labor.

