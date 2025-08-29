Fuerte golpe al narco: Decomisan drogas con valor de 349.5 millones de pesos en Sinaloa

En diferentes operativos en Sinaloa, fuerzas militares aseguraron drogas, artefactos explosivos improvisados, cartuchos, cargadores, armas largas, un vehículo con reporte de robo.

El decomiso de estos artículos se logró gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como autoridades locales, que mantienen trabajos de inteligencia en distintas zonas de la entidad.

¿Qué se incautó en Sinaloa?

En Badiraguato, en el poblado de Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 42 kilos de fentanilo, 21 kilos de cocaína y nueve kilos de fentanilo en pastillas. El valor estimado del decomiso asciende a 349.5 millones de pesos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, lo que representa una importante afectación a la estructura financiera de la delincuencia organizada.

En Escuinapa, elementos de Semar aseguraron dos artefactos explosivos improvisados, 408 cartuchos y 14 cargadores en dos campamentos clandestinos abandonados.

En Culiacán, en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de GN y policía estatal realizaron una inspección en los módulos 4, 5 y 28 donde aseguraron siete armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, dos kilos de marihuana y dos equipos de radio-comunicación.

Asimismo en la capital sinaloense, elementos de la policía estatal y policía municipal detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo con reporte de robo, aseguraron tres armas largas, tres chalecos balísticos y diversas dosis de droga.

En Elota, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas largas, 21 cargadores, 630 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, dos mochilas y un celular.

Estas acciones forman parte de la “Operación Frontera Norte” .

