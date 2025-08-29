Capturan en Guerrero a Gabriel “N”, uno de los más buscados por EUA; ligado a feminicidio y robo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , informó la detención de Gabriel “N”, señalado como uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos.

El operativo se llevó a cabo en Ometepec, Guerrero, con la participación de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con un comunicado las autoridades , la captura se realizó en la colonia Barrio de San José, donde el hombre fue identificado tras un despliegue de inteligencia y patrullajes de seguridad. Al confirmarse su identidad, los agentes procedieron a detenerlo sin que se registraran enfrentamientos.

En un operativo realizado en Guerrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, fue detenido Gabriel “N”, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un… pic.twitter.com/SJA0gfOx5x — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2025

Gabriel “N” cuenta con acusaciones en México y Estados Unidos

Gabriel “N” enfrenta cargos por feminicidio y robo, así como por el uso indebido de recursos y valores de clientes en instituciones de crédito. Debido a estos delitos, contaba con una orden de extradición a Estados Unidos, donde es considerado un objetivo prioritario.

Fuentes federales señalaron que la localización del presunto criminal se logró después de meses de labores de investigación, ya que se mantenía oculto en distintas zonas de Guerrero . Su perfil delictivo lo había colocado en la lista de los más buscados por la justicia estadounidense.

SSPC confirma que extradición se encuentra en curso

Tras su captura, Gabriel “N” fue trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante el Ministerio Público Federal, que será el encargado de iniciar los trámites correspondientes para atender la solicitud de extradición.

“El detenido cuenta con orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos”, se pudo leer en el comunicado.

Harfuch confirmó la detención

El titular de la SSPC destacó el trabajo conjunto entre las corporaciones federales para concretar la detención. A través de sus redes sociales, García Harfuch subrayó que este tipo de acciones fortalecen la estrategia nacional de seguridad y envían un mensaje claro contra la impunidad.

“Es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito”, escribió el funcionario.

