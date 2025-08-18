Razón por la que liberaron a “Lord Pádel” luego de haber sido detenido por golpear a jugador en club de Atizapán

Alejandro “N”, mejor conocido en redes sociales como “ Lord Pádel ”, fue detenido y puesto en libertad tan solo 24 horas después, una situación que ha provocado gran indignación, a pesar de que el proceso legal en su contra recién comienza.

Recordemos que “Lord Pádel” fue detenido junto con Othon “N”, su socio, así como con su esposa, Alejandra “N”, y su hijo, Germán “N"; los cuatro estaban en prisión, aunque luego de una resolución de un juez, “Lord Pádel” y Othon “N” pudieron quedar en libertad mientras esperan su primera audiencia.

¿Por qué liberaron a Lord Pádel?

Un juez de control ordenó la liberación de “Lord Pádel” luego de haber ingresado al penal de Barrientos por ser acusado de golpear a un instructor en un club deportivo en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Las autoridades señalaron que “ Lord Pádel ” tenía un amparo contra la orden de aprehensión, por lo que él y su socio, Othon “N”, pudieron quedar en libertad hasta la primera audiencia; por otro lado, su esposa y su hijo no tuvieron la misma suerte y ellos sí seguirán detenidos.

¿De qué acusan a Lord Pádel?

El pasado 19 de julio se registró una riña en el club deportivo de Atizapán en donde Alejandro “N” atacó a Israel, instructor del lugar, luego un conflicto durante un partido amistoso de pádel.

El agresor golpeó al empleado y sus escoltas lo ayudaron; luego de que la fiscalía del Estado de México analizó la evidencia, determinó abrir una investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Así, “Lord Pádel” fue detenido en Cancún y después trasladado al penal de Tlalnepantla, para comenzar el proceso legal. Fue puesto en libertad luego de 24 horas, aunque la situación continúa.

