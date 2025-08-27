“El Mamado”, miembro de “La Barredora”, se convierte en testigo protegido de la FGR

Ulises Pinto Madera, mejor conocido como “El Mamado” , identificado como segundo al mando del cártel de “La Barredora”, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en testigo protegido.

Desde el 23 de julio, Pinto Madera ha estado bajo resguardo del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), tras aceptar colaborar con las autoridades. A cambio de negociar los cargos en su contra, accedió a proporcionar información clave sobre la organización criminal que opera en los estados de Tabasco y Chiapas, y que está involucrada en actividades como extorsión, tráfico de drogas y de migrantes, con la complicidad de elementos policiales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Por qué “El Mamado” es testigo protegido de la FGR?

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, tras su detención, solicitó ser considerado testigo colaborador.

La FGR aceptó su solicitud al considerar que la información proporcionada era valiosa para el avance de las investigaciones en curso. Gracias a ello, “El Mamado” evitó ser procesado penalmente por delincuencia organizada, al menos por ahora.

“El Mamado” ha rendido varias declaraciones ministeriales. Actualmente, la FGR se encuentra verificando la información entregada como parte de una carpeta de investigación abierta contra miembros de “La Barredora”.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.