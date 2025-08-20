inklusion.png Sitio accesible
Pelea entre policías y padre e hijo: Nuevos videos de la riña que terminó con la vida de Cristofer en Jardín Balbuena

Recientemente se difundieron nuevos videos que muestran el antes, durante y después de la pelea ocurrida ayer en la alcaldía Venustiano Carranza.

Momento exacto en que policía mata a motociclista durante pelea en CDMX
1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

Un joven de 21 años perdió la vida luego de una pelea entre padre e hijo contra policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El hecho violento ocurrió en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, y recientemente se difundieron nuevos videos que muestran el antes, durante y después de la riña ocurrida el 19 de agosto.

Policía le dispara a joven en riña en la CDMX

De acuerdo con la versión oficial, los hechos ocurrieron en un punto de revisión sobre avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier. Los tripulantes de un vehículo fueron detenidos para un control preventivo, pero al negarse, comenzaron una riña con los oficiales.

Según testigos, tras verse superado en la confrontación, el uniformado desenfundó su arma y disparó contra Cristofer Huerta López, impactándolo en la cabeza.

Videos de la pelea entre policías y civiles

En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa tanto al padre como al hijo peleando con los policías; cada uno se enfrentaba a un agente.

En la grabación se observa que Cristofer derriba a uno de los uniformados y luego camina hacia donde su padre seguía forcejeando con el elemento. En ese instante se escucha una detonación y el joven cae al suelo, herido de gravedad.

“Hay un policía que acaba de matar a un ciudadano”, se escucha decir a un hombre, mientras la cámara enfoca el rostro del uniformado.

El policía, con sangre en el rostro, permanece al lado de una ambulancia, mientras Cristofer sigue tendido en el suelo, con su padre cerca, llorando desesperadamente: “Ayúdenme, es mi hijo”, se escucha decir al hombre.

El joven fue trasladado de inmediato a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Investigación contra policía que disparó a Cristofer

La SSC confirmó que el elemento responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con su arma de cargo. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación para determinar la responsabilidad administrativa del elemento y esclarecer los hechos.

Precisó que se mantiene en contacto con la familia de la víctima.

CDMX
