VIDEO: Policía pelea con conductor de 21 años y le dispara en la cabeza

Durante la tarde del martes 19 de agosto se registró un altercado entre un policía y un conductor en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX), en donde los involucrados llegaron a los golpes y después, el elemento de seguridad le disparó en la cabeza al ciudadano de 21 años.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el policía fue detenido, mientras que el motociclista fue trasladado al hospital y poco después se confirmó que perdió la vida.

¿Qué ocurrió? Policía disparó a joven de 21 años en CDMX

El reporte señala que un el incidente ocurrió en la avenida Galindo y Villa, esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza.

Específicamente, en un punto de revisión donde los motociclistas se habrían tornado agresivos con los policías, provocando una riña entre los civiles y los uniformados.

Tras los hechos violentos, uno de los uniformados disparó contra uno de los conductores , un joven de 21 años que fue impactado en la cabeza y que murió al poco tiempo.

“¡Un policía que acaba de matar a un ciudadano!”, esta tarde un motociclista y un elemento de la @SSC_CDMX discutieron en calles de la @A_VCarranza, posteriormente testigos acusaron que el oficial le disparó al ciudadano. #CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/eYWj7b58tv — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 20, 2025

Detienen al policía que disparó contra motociclista

Los hechos provocaron una enorme conmoción entre los presentes; adn40 pudo acceder a imágenes en las que los implicados acusaron directamente al oficial de haber asesinado al joven, mientras que pedían su detención a los otros uniformados.

Así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el oficial que disparó fue detenido, junto con el arma de fuego, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para definir su situación legal.

Asimismo, la Dirección General de Asuntos internos de la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa, para determinar la situación del oficial que disparó contra un joven de 21 años.

