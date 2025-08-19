inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Seguridad
Nota

VIDEO: Policía pelea con conductor de 21 años y le dispara en la cabeza

El conductor perdió la vida tras el ataque, mientras que el policía fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Policía dispara a motociclista de 21 años
adn40
Actualizado el 19 agosto 2025 20:42hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

Durante la tarde del martes 19 de agosto se registró un altercado entre un policía y un conductor en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX), en donde los involucrados llegaron a los golpes y después, el elemento de seguridad le disparó en la cabeza al ciudadano de 21 años.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el policía fue detenido, mientras que el motociclista fue trasladado al hospital y poco después se confirmó que perdió la vida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué ocurrió? Policía disparó a joven de 21 años en CDMX

El reporte señala que un el incidente ocurrió en la avenida Galindo y Villa, esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza.

Específicamente, en un punto de revisión donde los motociclistas se habrían tornado agresivos con los policías, provocando una riña entre los civiles y los uniformados.

Tras los hechos violentos, uno de los uniformados disparó contra uno de los conductores , un joven de 21 años que fue impactado en la cabeza y que murió al poco tiempo.

Detienen al policía que disparó contra motociclista

Los hechos provocaron una enorme conmoción entre los presentes; adn40 pudo acceder a imágenes en las que los implicados acusaron directamente al oficial de haber asesinado al joven, mientras que pedían su detención a los otros uniformados.

Así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el oficial que disparó fue detenido, junto con el arma de fuego, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para definir su situación legal.

Asimismo, la Dirección General de Asuntos internos de la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa, para determinar la situación del oficial que disparó contra un joven de 21 años.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Marco Antonio Campuzano

marco.campuzano@tvazteca.com.mx

LO MÁS VISTO

Hernán Bermúdez Requena 2024

Siguen saliendo "trapitos al sol" de Hernán Bermúdez Requena durante su cargo como secretario de seguridad del estado de Tabasco

Seguridad
foto - 2025-07-15T122401.694.jpg

La Fiscalía de Jalisco detuvo al presunto feminicida de Karla, la joven asesinada con arma de fuego en Guadalajara

Seguridad
Seguridad

Aseguran toneladas de droga, laboratorios clandestinos, casi 800 delincuentes y 400 armas de fuego

Seguridad
Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuenta con suspensión provisional para evitar su detención

Seguridad
¿Qué pasó con los agentes de la fiscalía en Chiapas?

Retienen agentes de la fiscalía que presuntamente atropellaron y mataron a abuelito

Seguridad
Ovidio Guzmán, ubicación revelada por Omar García Harfuch

García Harfuch revela la ubicación de Ovidio Guzmán tras su desaparición del registro de prisiones en EUA

Seguridad