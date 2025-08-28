La caída de “El Rino”, operador del CJNG, por el que se activó código rojo en Uruapan tras detención

El miércoles 27 de agosto, autoridades de Uruapan, Michoacán, confirmaron la detención de René Belmonte Aguilar, alias El Rino, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

El arresto se realizó en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo , a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, durante un operativo de la Policía Municipal.

¿Quién es René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”?

De acuerdo con reportes de inteligencia, El Rino es considerado uno de los principales generadores de violencia en Uruapan y parte de la región centro-occidente de Michoacán .

Se le atribuye el control de extorsiones a productores de aguacate, comerciantes y transportistas, así como la supervisión de laboratorios de metanfetaminas.

Además, era identificado como un operador de alto nivel dentro del CJNG en Michoacán, pieza clave en la disputa contra grupos rivales como Los Viagras, Caballeros Templarios, Blancos de Troya y Pueblos Unidos, todos con presencia en Uruapan.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego, cartuchos útiles, drogas sintéticas, dinero en efectivo y un dron, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su papel en la logística del cártel .

Activan código rojo en Uruapan, Michoacán, tras la detención

Tras la captura, el alcalde Carlos Manzo difundió un video en redes sociales en el que informó a la ciudadanía que se activaba el código rojo, debido a que hombres armados intentaban ingresar al municipio como represalia.

El edil pidió a la población resguardarse en sus casas y solicitó apoyo de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, así como del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch .

Uruapan, punto estratégico del crimen organizado

Uruapan es la segunda ciudad más importante de Michoacán, después de Morelia, además de que se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas y la extorsión.

Su relevancia económica, sobre todo por la producción y exportación de aguacate , la ha convertido en un objetivo de los cárteles.

En este contexto, aunque la captura de El Rino representa un golpe significativo al CJNG, también podría generar una escalada de violencia por los intentos del grupo criminal de mantener el control de la zona.

Alcalde pide unión para frenar la violencia en Michoacán

El alcalde Manzo aseguró que su gobierno no tiene pactos con ningún grupo delictivo y que las acciones buscan proteger a los habitantes de Uruapan . “Aquí vamos a actuar para defender al pueblo, no vamos a permitir que ningún grupo venga a lesionar la paz social”, declaró.

La detención de René Belmonte Aguilar marca un nuevo episodio en la lucha entre el Estado mexicano contra el CJNG, en una región donde la disputa por el territorio mantiene a la población en constante tensión.

