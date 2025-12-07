Detienen al jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó fue detenido Emilio Alejandro 'N', presunto implicado en delitos contra la salud y por el delito de Violación a la Ley de Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Emilio Alejandro, conocido como "H", es considerado jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona norte de Quintana Roo, principalmente en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Morelos.

¿Cómo operaba Emilio Alejandro "H"?

Tras trabajos de inteligencia e investigación de campo se reveló que Emilio Alejandro 'N' lideraba de manera intelectual acciones para expandir el territorio controlado por el CJNG bajo el nombre de "Deltas: Operativa Jaguar" del cual se logró un importante aseguramiento de armas y equipo táctico con los mismos logotipos y letras.

¿Cómo fue detenido?

La detención ocurrió sobre Avenida José López Portillo, a 15 metros de la entrada al estacionamiento de un supermercado, en la supermanzana 98, manzana 53, del municipio de Benito Juárez. Aunque su cómplice huyó, el Emilio Alejandro se quedó en el lugar y se le decomisaron una mochila, 64 bolsitas de plástico transparentes con vegetal de color verde probablemente marihuana, 23 bolsitas de cristal y 19 bolsitas de supuesta cocaína.

También le fue decomisada un arma tipo "Glock", color negro calibre 9mm, un cargador color negro, 12 cartuchos, un auto color gris, 300 mil pesos y cuatro teléfonos celulares.

