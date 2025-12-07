Coche bomba estalla frente a estación de policía en Michoacán, hay muertos y heridos

Al menos cinco personas murieron y 12 más resultaron heridas después de que un coche bomba estallara frente a las instalaciones de la policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán . Este hecho ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con los responsables por este acto que ya fue catalogado como "terrorismo".

La FGR señaló que la investigación se inició por el delito de delincuencia organizada y en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales ya se recaban indicios.

¿Qué se sabe del coche bomba en Michoacán?

Al rededor de las 12:00 horas del sábado, un vehículo explotó frente a las instalaciones de la policía comunitaria, lo que rápidamente movilizó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En el lugar quedó la camioneta siniestrada por la explosión, los cuerpos de dos personas y partes de automóvil calcinadas. Momentos después del incidente se dio a conocer que tres integrantes de la policía que también resultaron heridas fallecieron en el hospital.

Investigación de coche bomba en Michoacán

Según la FGR, un día después de los hechos continúa la presencia de 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense.

