Seguridad
Nota

Decomisan 300 kilos de metanfetamina en tractocamión que transitaba en Sinaloa

El tractocamión fue detenido en el tramo Los Mochis- Navojoa, en Sinaloa; en el vehículo se encontraron siete costales con metanfetamina.

Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC) informó que fueron detenidas dos personas que transportaban 320 kilos de metanfetamina en siete costales sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49 + 250, tramo Los Mochis- Navojoa, municipio de Ahome, Sinaloa.

El aseguramiento se logró después de un trabajo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la SSPC.

¿Cómo fue la detención de los sospechosos?

Los agentes de seguridad le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada y tras efectuar una inspección detallada de la unidad, hallaron siete costales que contenían droga. Las personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá la situación legal e integrará la carpeta de investigación.

Omar García Harfuch: Miles de dosis no llegarán a las calles

A través de sus redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó el decomiso en Los Mochis e informó que el tractocamión tenía una caja refrigerada donde se ocultaba la droga. Aseguró que con este aseguramiento miles de dosis no llegarán a las calles.

Sinaloa
