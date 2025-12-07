Decomisan 300 kilos de metanfetamina en tractocamión que transitaba en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC) informó que fueron detenidas dos personas que transportaban 320 kilos de metanfetamina en siete costales sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49 + 250, tramo Los Mochis- Navojoa, municipio de Ahome, Sinaloa.

El aseguramiento se logró después de un trabajo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y la SSPC.

Desmantelan un laboratorio de droga en México y aseguran toneladas de metanfetamina [VIDEO] El titular de la SSPC informó que en una acción en conjunto entre Defensa, Semar, FGR y GN, se logró desmantelar un laboratorio más de metanfetamina.

¿Cómo fue la detención de los sospechosos?

Los agentes de seguridad le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada y tras efectuar una inspección detallada de la unidad, hallaron siete costales que contenían droga. Las personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá la situación legal e integrará la carpeta de investigación.

En #Sinaloa, detienen a dos personas que transportaban más de 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión. https://t.co/fhBBS1K5KN pic.twitter.com/sP8xdNjmLo — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 7, 2025

Omar García Harfuch: Miles de dosis no llegarán a las calles

A través de sus redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó el decomiso en Los Mochis e informó que el tractocamión tenía una caja refrigerada donde se ocultaba la droga. Aseguró que con este aseguramiento miles de dosis no llegarán a las calles.

En Los Mochis, Sinaloa en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y el @GabSeguridadMX detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar:

320 kg de metanfetamina ocultos

Un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta… pic.twitter.com/qCkHdV2Nyw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025

