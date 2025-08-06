‘Feminicida de Atizapán’ fue trasladado a un hospital en Toluca; su estado es grave
Andrés Filomeno, también conocido como ‘Monstruo de Atizapán’, fue hospitalizado en Toluca; está en prisión tras ser juzgado por 19 feminicidios.
Andrés Filomeno Mendoza, conocido como el Feminicida de Atizapán , se encuentra en estado crítico de salud en el Hospital General Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México (Edomex).
El feminicida serial, condenado a prisión vitalicia por, al menos, 19 asesinatos de mujeres, fue trasladado el pasado 15 de julio desde el penal de Tenancingo tras presentar complicaciones respiratorias.
¿Por qué fue hospitalizado el “Feminicida de Atizapán”?
Fuentes oficiales confirmaron que el interno de 77 años fue diagnosticado con neumonía bacteriana , una condición que se ha agravado por la diabetes mellitus tipo 2 que padece desde hace años.
🔸 #AlertaADN | Dictan prisión vitalicia al feminicida de #Atizapán, por lo que permanecerá en el #Penal de Tenango del Valle.#EsTendencia con @joseluismorag | https://t.co/3qXeJnAwbg pic.twitter.com/UAXGNrxEPm— adn40 (@adn40) March 18, 2022
Según el último parte médico, su salud se ha deteriorado progresivamente y requiere respiración asistida. A pesar del uso de antibióticos de amplio espectro, su pronóstico es reservado.
Autoridades dieron a conocer que Andrés Mendoza no cuenta con apoyo de su familia
Autoridades del sistema penitenciario señalaron que Filomeno Mendoza no cuenta con redes de apoyo ni visitas familiares desde su detención en mayo de 2021, cuando fue capturado tras el hallazgo de más de cuatro mil restos óseos en su domicilio en Atizapán de Zaragoza.
Desde entonces, su familia ha optado por cortar todo lazo con él, dejándolo en un abandono total.
Caso “El Feminicida de Atizapán”
El caso de Andrés Filomeno conmocionó al país por el nivel de crueldad y el número de víctimas. Tras su detención, autoridades revelaron que operó durante décadas sin levantar sospechas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM= lo vinculó con al menos 19 feminicidios, pero el número real podría ser mayor.
La historia llegó a la televisión abierta en 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) produjo la serie documental “Caníbal: Indignación Total”, transmitida en cadena nacional, con el fin de generar conciencia sobre la violencia feminicida en México.
Dan prisión vitalicia al feminicida serial de Atizapán
Andrés Mendoza Celis, el presunto feminicida serial de Atizapán, fue sentenciado a prisión vitalicia por el feminicidio de una mujer cometido en el Edomex.
Así es la vida del “Feminicida de Atizapán” en prisión
Pese a su estado de salud grave, las autoridades penitenciarias aseguraron que el interno no ha recibido ningún trato especial y permanece bajo custodia estricta las 24 horas del día.
De agravarse aún más su estado, podría ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos; sin embargo, debido a su edad y condición médica, las posibilidades de recuperación son mínimas.
