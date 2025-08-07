SSC CDMX asegura 16 toneladas de autopartes tras cateo en Iztapalapa; hay un detenido

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que en un operativo en conjunto con autoridades federales se lograron asegurar hasta 16 toneladas de autopartes en dos predios de la alcaldía Iztapalapa.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que el secretario de Seguridad amplió la información sobre el operativo, el cual formó parte de la Estrategia contra el Robo de Vehículos y Autopartes implementado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

SSC CDMX realiza operativo contra el robo de autopartes en la Peralvillo [VIDEO] Elementos de la SSC CDMX y demás autoridades federales realizaron un fuerte operativo contra el robo de autopartes en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

¿Cómo fue el operativo contra el robo de autopartes en Iztapalapa?

Mediante un comunicado oficial emitido por la misma SSC CDMX, se detalló que en el operativo contra el robo de autopartes en Iztapalapa, participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

El aseguramiento de las 16 toneladas de autopartes se logró tras dos cateos realizados en un par de domicilios que no fueron revelados por ubicación, sin embargo, se detalló que en ellos se encontraron placas de circulación del Estado de México y Morelos.

Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la Estrategia contra el Robo de Vehículo y Autopartes, instruida por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @Alc_Iztapalapa, detuvieron a un hombre y aseguraron 16… pic.twitter.com/mcHKIJwNMv — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 7, 2025

¿Qué se aseguró tras el operativo en Iztapalapa?

De acuerdo con lo señalado en el boletín oficial de las autoridades, tras los operativos para combatir el robo de autopartes y vehículos en la alcaldía Iztapalapa, se lograron asegurar los siguientes artículos:

Un arma de fuego artesanal

19 cartuchos útiles

Placas de circulación vehiculares

Tarjetas de circulación

Un faro automotríz

Diferentes piezas de autos como puertas, radiadores, retrovisores y demás

SSC CDMX detiene a una persona tras asegurar 16 toneladas de autopartes

Vale la pena mencionar que tras el operativo en cuestión, se dio a conocer que un hombre de 33 años de edad fue detenido por elementos de seguridad, los cuales lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público en cuestión, el cual determinará su situación legal.

