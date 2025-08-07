SSC CDMX asegura 16 toneladas de autopartes tras cateo en Iztapalapa; hay un detenido
La SSC CDMX dio a conocer que el aseguramiento de 16 toneladas de autopartes se dio tras ejecutar dos órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Iztapalapa.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que en un operativo en conjunto con autoridades federales se lograron asegurar hasta 16 toneladas de autopartes en dos predios de la alcaldía Iztapalapa.
Fue a través de sus redes sociales oficiales que el secretario de Seguridad amplió la información sobre el operativo, el cual formó parte de la Estrategia contra el Robo de Vehículos y Autopartes implementado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
SSC CDMX realiza operativo contra el robo de autopartes en la Peralvillo
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Cómo fue el operativo contra el robo de autopartes en Iztapalapa?
Mediante un comunicado oficial emitido por la misma SSC CDMX, se detalló que en el operativo contra el robo de autopartes en Iztapalapa, participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN).
El aseguramiento de las 16 toneladas de autopartes se logró tras dos cateos realizados en un par de domicilios que no fueron revelados por ubicación, sin embargo, se detalló que en ellos se encontraron placas de circulación del Estado de México y Morelos.
Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la Estrategia contra el Robo de Vehículo y Autopartes, instruida por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @Alc_Iztapalapa, detuvieron a un hombre y aseguraron 16… pic.twitter.com/mcHKIJwNMv— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 7, 2025
3 errores que cometes cuando te estacionas y que te exponen al robo de autopartes
¡Es mejor prevenir que lamentar! Estas son las 3 cosas que puedes hacer para prevenir el robo de autopartes en alguna de las alcaldías de la Ciudad de México.
¿Qué se aseguró tras el operativo en Iztapalapa?
De acuerdo con lo señalado en el boletín oficial de las autoridades, tras los operativos para combatir el robo de autopartes y vehículos en la alcaldía Iztapalapa, se lograron asegurar los siguientes artículos:
- Un arma de fuego artesanal
- 19 cartuchos útiles
- Placas de circulación vehiculares
- Tarjetas de circulación
- Un faro automotríz
- Diferentes piezas de autos como puertas, radiadores, retrovisores y demás
SSC CDMX detiene a una persona tras asegurar 16 toneladas de autopartes
Vale la pena mencionar que tras el operativo en cuestión, se dio a conocer que un hombre de 33 años de edad fue detenido por elementos de seguridad, los cuales lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público en cuestión, el cual determinará su situación legal.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.