Decomisan casi una tonelada de metanfetamina en Chiapas y desmantelan narcolaboratorio

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, aseguraron aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en una diligencia realizada en Palenque, Chiapas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La acción fue ejecutada por la Región Sureste de la AIC, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un comunicado emitido este jueves 7 de agosto , el operativo estuvo bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en el estado de Chiapas.

#FGR en su Región Sureste, ejecutó una diligencia en Palenque, Chiapas, donde aseguró aproximadamente 900 kg de metanfetamina. En el predio también se aseguró un arma, reactores, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, vehículos, entre otros objetos. ▶️… pic.twitter.com/RaFmciTzWG — FGR México (@FGRMexico) August 7, 2025

Autoridades aseguraron sosa cáustica y vehículos

En el inmueble cateado se localizó, además de la droga, un arma de fuego, reactores químicos, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, sustancias no especificadas y dos vehículos. Estos insumos químicos suelen emplearse para la elaboración de drogas sintéticas, como la metanfetamina .

La sosa cáustica, también conocida como hidróxido de sodio , es una sustancia corrosiva que se utiliza como precursor en la fabricación de drogas sintéticas debido a su capacidad para alterar compuestos químico.

La presencia de reactores indica que posiblemente el lugar funcionaba como un laboratorio clandestino de metanfetaminas.

Continúan las investigaciones en Chiapas

El inmueble, la droga, los vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con las investigaciones para determinar a los responsables del delito.

Hasta el momento no se reporta la detención de personas vinculadas al lugar o a la operación del posible laboratorio, aunque no se descartan futuras órdenes de aprehensión como resultado de las investigaciones.

Detienen a un hombre con 157 litros de metanfetamina líquida en Sonora [VIDEO] Durante una revisión a un tractocamión, el conductor mostró nerviosismo. Al inspeccionar la carga, los agentes localizaron cinco bidones de plástico con metanfetamina

Autoridades combaten aumento de laboratorios clandestinos en Chiapas

Este decomiso se suma a otras operaciones recientes realizadas en el sur del país, donde se ha detectado un aumento en la instalación de narcolaboratorios , principalmente en zonas rurales y selváticas como las de Palenque.

La FGR ha reforzado su presencia en Chiapas ante el crecimiento de actividades relacionadas con el crimen organizado y el tráfico de drogas sintéticas.

Con este operativo, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el combate al narcotráfico y la seguridad nacional, según se informó en un comunicado oficial.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.