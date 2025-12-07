Coche bomba explota en Coahuayana, Michoacán y deja varios muertos
La detonación de un coche bomba frente a las instalaciones de la policía en Coahuayana, Michoacán, dejó 5 muertos y varios heridos; casas y comercios resultaron afectados.
Un coche bomba explotó dejó cinco muertos y varios heridos. Estos hechos se registraron a pesar de la Estrategia de Paz en la entidad que lanzó el gobierno de México tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde Uruapan.
La FGR inició una carpeta de investigación
Comercios, coches y casas resultaron afectados por la explosión
Peritos especializados determinar el artefacto usado en la detonación