Coche bomba explota en Coahuayana, Michoacán y deja varios muertos

Un coche bomba explotó dejó cinco muertos y varios heridos. Estos hechos se registraron a pesar de la Estrategia de Paz en la entidad que lanzó el gobierno de México tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde Uruapan.

La FGR inició una carpeta de investigación

Comercios, coches y casas resultaron afectados por la explosión

Peritos especializados determinar el artefacto usado en la detonación