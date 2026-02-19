Notas
-
Muere bebé de 2 años por sarampión en Guerrero; su hermano gemelo está contagiado
Los menores de edad son los más afectados por el brote de sarampión; el hermano del bebé fallecido también está contagiado.
-
Varicela o sarampión, muy parecidas, pero con tratamientos diferentes
Tanto la varicela como el sarampión son enfermedades muy contagiosas; las dos provocan erupciones, pero tienen síntomas distintos, al igual que los tratamientos.
-
¿Se suspenden las citas? INE activa home office y jornada de vacunación por caso de sarampión
Tras detectarse un contagio, el INE inicia jornada de vacunación y refuerza protocolos; te contamos por qué los trámites siguen en marcha y cómo cuidarte al ir.
-
¡Contagios cobran vidas! Suman 31 muertos por sarampión en México
El virus del sarampión es altamente contagioso y mientras el brote se propaga continúa aumentando el número de muertos.
-
Estas son las 3 complicaciones fatales del sarampión cuando no se detecta a tiempo
Especialistas advierten que el diagnóstico tardío del sarampión incrementa el riesgo de complicaciones graves y fatales, sobre todo en personas no vacunadas
-
Lista oficial de MACROCENTROS en CDMX para ponerse la vacuna contra el sarampión
¿Te falta la vacuna del sarampión? Habrá nuevos módulos de vacunación en la capital mexicana. Checa el que está cerca de ti.
-
El rebrote de sarampión pone a prueba la cobertura de vacunación en EUA
El avance del sarampión en lo que va de 2026 ha puesto en jaque a los sistemas de salud pública, los cuales piden promover los esfuerzos de vacunación
-
¡No es la de sarampión! La vacuna que dejó “marquita” a los mexicanos y previene una enfermedad letal
¿Te confundiste? Muchos mexicanos pensaron que la vacuna que deja marca en el brazo era de sarampión. Te contamos de cuál se trata.
-
¿Perdiste tu cartilla de vacunación? La prueba que confirma si tienes inmunidad contra el sarampión
Muchas personas no saben si completaron la vacuna triple viral (SRP) o si ya tuvieron sarampión; sin cartilla, existen opciones para verificar la inmunidad.
-
Niños afectados no solo por el sarampión, también por el virus coxsackie en Sinaloa
El virus coxsackie es una enfermedad muy contagiosa y se aplicarán medidas por el nuevo caso que se registró; síntomas y las personas más vulnerables.
Videos
-
México suma 10 mil casos de sarampión a causa de la propagación del brote
El grupo de edad con el mayor número de casos es el de 1 a 4 años, seguido por el de 5 a 9 años, según la Secretaría de Salud Federal.
-
Jornada de vacunación contra el sarampión en el Ángel de la Independencia
La jornada de vacunación contra el sarampión comenzó en la Ciudad de México y en varios lugares se reportaron largas filas e incluso vacunas insuficientes
-
Sarampión se propaga en México por la ineptitud de un gobierno que dejó de vacunar
Los niños son las víctimas que la 4T, cuyo gobierno dejó de vacunar; el 70% de los muertos nacieron en el periodo de AMLO, sobre todo en Chihuahua, Sonora y Jalisco.
-
Caos durante la jornada de vacunación contra el sarampión en CDMX
CDMX suma 217 casos de sarampión; vacunan 45 mil al día para lograr inmunidad en un mes; hay 14 hospitalizados y una muerte.
-
Se registran más de 9 mil casos de sarampión en México
La mayoría de los casos registrados este 2026 se registran en los estados de Jalisco y Chiapas.
-
Captan a enfermera que ya no quiso vacunar porque ya casi era su hora de salida
En pleno brote de sarampión, una enfermera se negó a seguir vacunando a ciudadanos en la estación Tezozomoc del Metro CDMX, porque faltaban 5 minutos para su hora de salida.
-
Cómo ubicar en línea tu centro de vacunación contra el sarampión
La Secretaría de Salud habilitó una página de internet para que la población sepa dónde vacunarse.
-
Aumentan los casos de sarampión en México
El sarampión repunta en México: 8,459 casos y 27 muertes; afecta sobre todo a niños de 1 a 9 años, con más contagios en Chihuahua y Jalisco.
-
Escuelas cierran por brote de sarampión en Jalisco; regresa el uso de cubrebocas
El estado de Jalisco es uno de los más afectados por el brote de sarampión del 2026 en México; instalan módulos de vacunación.
-
Sarampión en CDMX 2026: Vacunación gratuita en estaciones del metro contra el brote; lugares, fechas y horarios
Habilitan módulos gratuitos en estaciones clave del 3 al 13 de febrero para adultos y niños. CDMX refuerza inmunidad ante alza de casos en México.