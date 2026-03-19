Lista de escuelas con más casos de sarampión en México por segundo brote
Escuelas de seis municipios de Jalisco se han convertido en un foco rojo por la propagación del sarampión.
El sarampión sigue propagándose en México y de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, que el 94% de los casos activos se concentran en seis municipios de Jalisco, entidad en donde se registró el segundo brote de la enfermedad.
El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que el regreso del sarampión estuvo marcado por un brote en Chihuahua en 2025, mientras que el segundo se registró en Jalisco este 2026.
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¿Qué municipios de Jalisco registran más casos activos?
Los municipios de Jalisco que registran más casos activos de sarampión son los siguientes:
- Guadalajara: 145 casos activos
- Tonalá: 93 casos activos
- Tlaquepaque: 92 casos activos
- Tlajomulco de Zúñiga: 85 casos activos
- Zapopan: 81 casos activos
- El Salto: 80 casos activos
Pocos saben la razón de por qué las personas de 50 años no deben vacunarse contra el sarampión
La vacunación contra el sarampión debe tener una cobertura del 95% para detener la transmisión; los mayores de 50 años ya no es necesario que se vacunen y la UNAM explica la razón.
Escuelas de Jalisco en donde se propaga el sarampión
El secretario señaló que algunas escuelas se han convertido en el foco de la propagación, ya que se han reportado varios casos confirmados, por lo que destacó la importancia de la vacunación.
- Guadalajara: 6 escuelas con contagios
- Juanacatlán: 1 escuela con contagios
- Tlaquepaque: 7 escuelas con contagios
- Tlajomulco de Zúñiga: 6 escuelas con contagios
- Zapopan: 10 escuelas con contagios
- El Salto: 2 escuelas con contagios
- Cihuatlán: 3 escuelas con contagios
- El Arenal: 1 escuela con contagios
- Amatitlán: 1 escuela con contagios
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¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?
El sarampión es un virus altamente contagioso, pues una persona infectada puede transmitir el virus hasta 18 individuos, sobre todo si no están vacunadas.
En los lugares en donde es mayor la transmisión, la Secretaría llamó a vacunar a las y niños de entre 6 meses de edad y los12 años, pues son el grupo más vulnerable.
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