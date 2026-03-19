Lista de escuelas con más casos de sarampión en México por segundo brote

El sarampión sigue propagándose en México y de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, que el 94% de los casos activos se concentran en seis municipios de Jalisco, entidad en donde se registró el segundo brote de la enfermedad.

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que el regreso del sarampión estuvo marcado por un brote en Chihuahua en 2025, mientras que el segundo se registró en Jalisco este 2026.

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¿Qué municipios de Jalisco registran más casos activos?

Los municipios de Jalisco que registran más casos activos de sarampión son los siguientes:

Guadalajara: 145 casos activos

Tonalá: 93 casos activos

Tlaquepaque: 92 casos activos

Tlajomulco de Zúñiga: 85 casos activos

Zapopan: 81 casos activos

El Salto: 80 casos activos

Pocos saben la razón de por qué las personas de 50 años no deben vacunarse contra el sarampión La vacunación contra el sarampión debe tener una cobertura del 95% para detener la transmisión; los mayores de 50 años ya no es necesario que se vacunen y la UNAM explica la razón. 10 febrero, 2026

Escuelas de Jalisco en donde se propaga el sarampión

El secretario señaló que algunas escuelas se han convertido en el foco de la propagación, ya que se han reportado varios casos confirmados, por lo que destacó la importancia de la vacunación.

Guadalajara: 6 escuelas con contagios

Juanacatlán: 1 escuela con contagios

Tlaquepaque: 7 escuelas con contagios

Tlajomulco de Zúñiga: 6 escuelas con contagios

Zapopan: 10 escuelas con contagios

El Salto: 2 escuelas con contagios

Cihuatlán: 3 escuelas con contagios

El Arenal: 1 escuela con contagios

Amatitlán: 1 escuela con contagios



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¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

El sarampión es un virus altamente contagioso, pues una persona infectada puede transmitir el virus hasta 18 individuos, sobre todo si no están vacunadas.

En los lugares en donde es mayor la transmisión, la Secretaría llamó a vacunar a las y niños de entre 6 meses de edad y los12 años, pues son el grupo más vulnerable.