Bebé de 7 meses muere por sarampión en CDMX; revelan lo que tienen en común los casos

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) confirmó la muerte de una bebé de 7 meses por sarampión, en medio del aumento de contagios en la capital.

El caso encendió nuevamente las alertas sanitarias, pues ya suman dos fallecimientos asociados a esta enfermedad altamente contagiosa, mientras los casos de sarampión en México continúan en aumento con más de 13,000 casos confirmados, del 1 de enero de 2025 al 13 de marzo de 2026.

Tras la muerte de la menor, las autoridades sanitarias revelaron un dato clave que tienen en común los contagios en capitalinos. En adn Noticias, te contamos los detalles.

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Muere bebé por sarampión en CDMX; autoridades confirman segunda víctima

La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, informó que el fallecimiento corresponde a una bebé de 7 meses, quien presentó complicaciones derivadas de la infección por sarampión.

La funcionaria reveló que la bebé, que falleció el pasado 9 de marzo, no había recibido la vacuna contra el sarampión, por lo que se contagió. La enfermedad derivó en sepsis y neumonía.

El caso se suma a otros decesos vinculados con esta enfermedad en el país durante el actual brote epidemiológico, que comenzó a registrarse desde 2025 y se mantiene activo en distintas entidades, encabezadas por Jalisco con más de 4,000 casos.

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¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en bebés, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre las consecuencias más severas se encuentran neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte.

En México, el repunte de contagios ha llevado a las autoridades a reforzar las campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica para evitar nuevos brotes.

Autoridades sanitarias revelan característica en común de víctimas

Uno de los puntos que más preocupa a especialistas es que muchos de los casos graves de sarampión tienen un factor en común: la falta de vacunación.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, una gran proporción de los contagios confirmados en la Ciudad de México no contaban con antecedente de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Esto aumenta significativamente el riesgo de complicaciones, especialmente en menores de un año, quienes representan uno de los grupos más vulnerables ante el virus.

¿Cómo se contagian los bebés de sarampión y síntomas?

El sarampión se contagia principalmente por el aire, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. El virus puede permanecer en el ambiente y en superficies durante varias horas, lo que facilita su propagación.

Entre los síntomas del sarampión más comunes se encuentran:

Fiebre alta

Tos persistente

Secreción nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo

En bebés, las complicaciones pueden desarrollarse con mayor rapidez, por lo que se recomienda acudir al médico ante cualquier sospecha.

¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión en la CDMX?

Ante el incremento de casos de sarampión en CDMX, las autoridades mantienen módulos de vacunación gratuitos en:

Centros de salud de la Secretaría de Salud

Hospitales públicos

Módulos temporales en transporte público: Estaciones como Oceanía, Pantitlán, Merced, San Lázaro, Candelaria.

Puntos Estratégicos: Parque de la Bombilla, Alameda Norte, Parque de los Venados, Centro de Coyoacán, Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Central de Abastos y Basílica de Guadalupe.

Campañas especiales en alcaldías con mayor número de contagios

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La vacuna triple viral se aplica principalmente a niñas y niños a partir de los 12 meses, con refuerzos en la infancia, aunque también puede administrarse a personas menores de 50 años que no tengan su esquema completo o desconocen si les aplicaron la vacuna.

Las autoridades reiteraron el llamado a revisar la cartilla de vacunación, ya que la inmunización sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la muerte por sarampión y frenar el brote que afecta a distintas regiones del país.