La verdad detrás de la amnesia que provoca el sarampión

El sarampión, además de ser una enfermedad sumamente contagiosa, tiene graves efectos sobre nuestro cuerpo y uno de ellos es la "amnesia inmunitaria", considerada una amenaza oculta del virus.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, se le llama "amnesia inmunitaria, porque el sarampión hace que el cuerpo "olvide cómo combatir la infección" y que nuestras defensas vuelvan a un estado "similar al de un bebé".

¿Cómo son los efectos del sarampión?

El sarampión es una enfermedad que no solo debe preocupar porque causa costras en todo el cuerpo, sino porque es capaz de provocar el fenómeno llamado amnesia inmunológico, es decir, elimina las células de memoria inmunitaria, las cuales son capaces de protegernos cuando entra el virus y otras enfermedades.

El virus destruye las células B y T de memoria y obliga al sistema inmunitario de la persona contagiado a reconstruir sus defensas desde cero. Esto ocasiona que los pacientes estén vulnerables a otras infecciones y virus, y por ende se ponga en riesgo su vida.

¿Cuál es el periodo de mayor riesgo?

De acuerdo con Medscape, plataforma líder en temas médicos, las niñas y niños que contraen sarampión pueden padecer más enfermedades durante los próximos dos años.

Los riesgos para la salud de la amnesia inmunitaria son mayores en países de bajos ingresos debido a la higiene deficiente y sistemas de salud precarios.

